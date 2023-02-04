Gabriel Silva kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gabriel Silva Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gabriel Silva adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gabriel Silva Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gabriel Silva 13 Mayıs 1991 tarihinde São Paulo şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Gabriel Moisés Antunes da Silva şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gabriel Silva Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Un1que Football yapmaktadır. Gabriel Silva, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kulüpsüz futbol takımında oynamaktadır. Kulüpsüz takımına 27 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Gabriel Silva'nin Kulüpsüz ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Gabriel Silva Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Gabriel Silva isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 5.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Gabriel Silva Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gabriel Silva futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ekim 2008 yılında Palmeiras U20

1 Şubat 2009 yılında Rio Claro FC

1 Mart 2009 yılında Palmeiras

1 Ocak 2012 yılında Granada

1 Şubat 2012 yılında Novara

30 Haziran 2012 yılında Granada

1 Temmuz 2012 yılında Udinese

30 Temmuz 2015 yılında Carpi

31 Ocak 2016 yılında Udinese

1 Şubat 2016 yılında Genoa

30 Haziran 2016 yılında Udinese

14 Temmuz 2016 yılında Granada

30 Ocak 2017 yılında Udinese

9 Ağu 2017 yılında Saint-Étienne

27 Ocak 2023 yılında Kulüpsüz

Gabriel Silva Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gabriel Silva şuan Kulüpsüz takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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