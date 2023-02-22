Gabriel Wassa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gabriel Wassa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gabriel Wassa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Gabriel Wassa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Gabriel Wassa 18 Ekim 1995 tarihinde Minna şehrinde doğmuştur. 1,68 m boyundadır. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Gabriel Wassa Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Gabriel Wassa, Sol ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Niger Tornadoes futbol takımında oynamaktadır. Niger Tornadoes takımına 31 Mart 2022 tarihinde katılmıştır. Gabriel Wassa'nin Niger Tornadoes ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Gabriel Wassa Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Gabriel Wassa futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2017 yılında Rivers United
1 Ocak 2018 yılında Akwa United
4 Ocak 2019 yılında Plateau United
1 Aralık 2021 yılında Lobi Stars
31 Mart 2022 yılında Niger Tornad.
Gabriel Wassa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Gabriel Wassa şuan Niger Tornadoes takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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