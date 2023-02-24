Gabrijel Boban kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gabrijel Boban Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gabrijel Boban adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gabrijel Boban Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gabrijel Boban 23 Temmuz 1989 tarihinde Požega şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Hırvatistan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gabrijel Boban Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Gabrijel Boban, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

HSK Posusje futbol takımında oynamaktadır. HSK Posusje takımına 13 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Gabrijel Boban'nin HSK Posusje ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Gabrijel Boban Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gabrijel Boban isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Gabrijel Boban Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gabrijel Boban futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2008 yılında NK Virovitica

1 Temmuz 2009 yılında NK Vinogradar

1 Temmuz 2012 yılında NK Pomorac

19 Temmuz 2013 yılında NK Zagreb

11 Temmuz 2016 yılında NK Osijek

2 Temmuz 2019 yılında FC Sheriff

10 Eylül 2020 yılında Kulüpsüz

2 Şubat 2021 yılında NK Varazdin

1 Temmuz 2021 yılında Kulüpsüz

13 Temmuz 2022 yılında HSK Posusje

Gabrijel Boban Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gabrijel Boban şuan HSK Posusje takımında oynamakta ve 99 numaralı formayı giymektedir.

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