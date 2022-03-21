Gabro ne demek, TDK'ya göre Gabro kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Gabro ne demek? Gabro TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi gabro kelimesi. Peki gabro ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre gabro nedir, gabro kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

GABRO NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Gabro kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Gabro kelimesi İtalyanca kökenlidir.

TDK'ya göre gabro kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Amfibol, piroksen, olivin vb. renkli minerallerden oluşan bir tür iri taneli kaya

