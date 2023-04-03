Gael Nlundulu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gael Nlundulu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gael Nlundulu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gael Nlundulu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gael Nlundulu 29 Nisan 1992 tarihinde Villiers-le-Bel şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Fransa,Kongo uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gael Nlundulu Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Brain Sports Media yapmaktadır. Gael Nlundulu, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Paris Saint-Germain B futbol takımında oynamaktadır. Paris Saint-Germain B takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Gael Nlundulu'nin Paris Saint-Germain B ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Gael Nlundulu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gael Nlundulu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Gael Nlundulu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gael Nlundulu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında Portsmouth U18

1 Temmuz 2009 yılında Portsmouth U21

1 Temmuz 2010 yılında Kulüpsüz

11 Şubat 2011 yılında Lausanne-Sport

1 Temmuz 2012 yılında Chern. Burgas

28 Ağustos 2013 yılında Lok. Sofia

22 Ağustos 2014 yılında Aris Selanik

21 Kasım 2014 yılında Kulüpsüz

14 Ocak 2015 yılında Aris Selanik

30 Ağustos 2016 yılında Apollon 1926

31 Ocak 2018 yılında AO Trikala

23 Temmuz 2018 yılında Onisilos Sotira

7 Ağustos 2019 yılında Ap. Paralimniou

1 Temmuz 2020 yılında Paris SG B

Gael Nlundulu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gael Nlundulu şuan Paris Saint-Germain B takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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