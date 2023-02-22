Gaetan Robail kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gaetan Robail Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gaetan Robail adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gaetan Robail Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gaetan Robail 9 Ocak 1994 tarihinde Saint-Pol-sur-Ternoise şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Fransa uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gaetan Robail Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Kemari yapmaktadır. Gaetan Robail, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Atromitos Athen futbol takımında oynamaktadır. Atromitos Athen takımına 22 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Gaetan Robail'nin Atromitos Athen ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Gaetan Robail Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/GaetRobail

http://www.instagram.com/gaet.robail9/

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Gaetan Robail Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gaetan Robail isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Gaetan Robail Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gaetan Robail futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Arras FA

1 Temmuz 2016 yılında Paris SG B

17 Temmuz 2017 yılında Cercle Brugge

26 Ocak 2018 yılında Paris SG B

27 Ocak 2018 yılında Valenciennes FC

30 Haziran 2019 yılında Paris SG B

1 Temmuz 2019 yılında Lens

5 Ekim 2020 yılında Guingamp

11 Ocak 2021 yılında Lens

12 Ocak 2021 yılında Valenciennes FC

30 Haziran 2022 yılında Lens

22 Temmuz 2022 yılında Atromitos Athen

Gaetan Robail Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gaetan Robail şuan Atromitos Athen takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

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