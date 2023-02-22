Gafar Olafimihan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gafar Olafimihan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gafar Olafimihan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Gafar Olafimihan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Gafar Olafimihan 19 Ağustos 2002 tarihinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Gafar Olafimihan Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Ikharo Sports yapmaktadır. Gafar Olafimihan, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Shooting Stars Sports Club futbol takımında oynamaktadır. Shooting Stars Sports Club takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Gafar Olafimihan'nin Shooting Stars Sports Club ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Gafar Olafimihan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Gafar Olafimihan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2019 yılında Shooting Stars
Gafar Olafimihan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Gafar Olafimihan şuan Shooting Stars Sports Club takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.
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