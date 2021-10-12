Gaga Burun ne demek, TDK'ya göre Gaga Burun kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Vesvese ne demek, TDK'ya göre Vesvese kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Gelenay isminin anlamı nedir, Gelenay ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Alsancak isminin anlamı nedir, Alsancak ne demektir? Kuranda geçiyor mu?12 Ekim 2021 Salı Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu | Son 24 saat bugünkü korona tablosu | Coronavirüs vaka ve ölüm sayısı kaç oldu?Çaynak isminin anlamı nedir, Çaynak ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Kamelya isminin anlamı nedir, Kamelya ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Erkel isminin anlamı nedir, Erkel ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Berksal isminin anlamı nedir, Berksal ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Başargan isminin anlamı nedir, Başargan ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
İstanbul19 °C
  1. HABERLER
  2. TDK ANLAMI NEDİR?
  3. Gaga Burun ne demek, TDK'ya göre Gaga Burun kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Gaga Burun ne demek, TDK'ya göre Gaga Burun kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Gaga Burun kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Gaga Burun ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Gaga Burun nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Gaga Burun kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Gaga Burun ne demek, TDK'ya göre Gaga Burun kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Gaga burun ne demek? Gaga burun TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi gaga burun kelimesi. Peki gaga burun ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre gaga burun nedir, gaga burun kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

GAGA BURUN NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Gaga burun kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre gaga burun kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Burnu uzun ve aşağıya doğru kıvrık olan (kimse)

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT