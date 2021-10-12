Gaga Burun ne demek, TDK'ya göre Gaga Burun kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Gaga burun ne demek? Gaga burun TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi gaga burun kelimesi. Peki gaga burun ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre gaga burun nedir, gaga burun kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

GAGA BURUN NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Gaga burun kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre gaga burun kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Burnu uzun ve aşağıya doğru kıvrık olan (kimse)

