Gâh ne demek, TDK'ya göre Gâh kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Gâh ne demek? Gâh TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi gâh kelimesi. Peki gâh ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre gâh nedir, gâh kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

GÂH NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Gâh kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Gâh kelimesi Farsça kökenlidir.

TDK'ya göre gâh kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Ara sıra

