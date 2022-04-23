Gâhice ne demek, TDK'ya göre Gâhice kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Gâhice ne demek? Gâhice TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi gâhice kelimesi. Peki gâhice ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre gâhice nedir, gâhice kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

GÂHİCE NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Gâhice kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre gâhice kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Zaman zaman

