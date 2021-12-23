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Gaile ne demek, TDK'ya göre Gaile kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Gaile kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Gaile ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Gaile nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Gaile kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Gaile ne demek, TDK'ya göre Gaile kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Gaile ne demek? Gaile TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi gaile kelimesi. Peki gaile ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre gaile nedir, gaile kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

GAİLE NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Gaile kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Gaile kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre gaile kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Sıkıntı, dert, keder, üzüntü
- Uğraştırıcı iş, çekilmesi zor yük
- İstenmeyen durum, baş belası

GAİLE CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Küçücük yaşta, büyüklüğün olanca gaileleri kendi üzerlerine yığılmış kimseler görülür.

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
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