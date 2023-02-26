Gal Arel kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gal Arel Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gal Arel adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gal Arel Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gal Arel 9 Temmuz 1989 tarihinde Kiryat Haim şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. İsrail,Fransa uyrukludur.Gerçek adı da גל אראל şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gal Arel Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini A.B SOCCER LTD yapmaktadır. Gal Arel, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hapoel Haifa futbol takımında oynamaktadır. Hapoel Haifa takımına 5 Eylül 2017 tarihinde katılmıştır. Gal Arel'nin Hapoel Haifa ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Gal Arel Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/gal_arel/

Gal Arel Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gal Arel isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Gal Arel Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gal Arel futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Hapoel Haifa

1 Temmuz 2013 yılında H. Beer Sheva

2 Şubat 2015 yılında H. Petah Tikva

30 Haziran 2015 yılında H. Beer Sheva

1 Ağustos 2015 yılında Gimnàstic

10 Şubat 2016 yılında Zawisza

19 Temmuz 2016 yılında Hapoel Raanana

9 Ocak 2017 yılında Hapoel Acre

5 Eylül 2017 yılında Hapoel Haifa

Gal Arel Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gal Arel şuan Hapoel Haifa takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

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