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  3. Gala değil adeta koronavirüs partisi! Pasta kesip müzik eşliğinde eğlendiler

Gala değil adeta koronavirüs partisi! Pasta kesip müzik eşliğinde eğlendiler

Antalya'da pes dedirten görüntüler ortaya çıktı. Sosyal mesafe kurallarını hiçe sayan insanlar gala partisinde buluştu. Müzik eşliğinde eğlenip, pandemiyi yok saydılar.

Gala değil adeta koronavirüs partisi! Pasta kesip müzik eşliğinde eğlendiler

Antalya'da artan vaka sayılarına rağmen kural tanımayan eğlenceler hız kesmiyor. Artan vaka sayılarına rağmen duyarsız vatandaşlar kısıtlamaları çiğnemeye devam ediyor.

MÜZİK EŞLİĞİNDE EĞLENCE

Haftalık vaka tablosunda 100 binde 143,86 oranıyla çok yüksek riskli iller arasında yer alanda Antalya'da pandemi kuralları yine hiçe sayılıp bir otelde "Gala" adı altında eğlence düzenlendi. Pandemi döneminin olmazsa olması sosyal mesafe ve maske kuralının hiçe sayıldığı eğlencede otel müşterisi oldukları öğrenilen yüzlerce kişi müzik eşliğinde eğlenip yemek yedi ve pasta kesti. Yaşananlar katılımcılar tarafından kayıt altına alıp sosyal medya hesaplarında paylaşıldı.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı

Gala değil adeta koronavirüs partisi! Pasta kesip müzik eşliğinde eğlendiler

Gala değil adeta koronavirüs partisi! Pasta kesip müzik eşliğinde eğlendiler

Gala değil adeta koronavirüs partisi! Pasta kesip müzik eşliğinde eğlendiler

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