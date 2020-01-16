Galata Köprüsünde kaza: Otomobil yan yattı

Galata Köprüsünün Karaköy istikametinde meydana gelen kazada bir otomobil taksiye çarparak yolda yan yattı. Kaza nedeniyle uzun trafik kuyrukları oluşurken, trafik tek şeritten sağlanıyor. Kazada ölen ya da yaralanan olmadı.

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