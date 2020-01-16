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Galata Köprüsünde kaza: Otomobil yan yattı

Galata Köprüsünün Karaköy istikametinde meydana gelen kazada bir otomobil taksiye çarparak yolda yan yattı. Kaza nedeniyle uzun trafik kuyrukları oluşurken, trafik tek şeritten sağlanıyor.

Galata Köprüsünde kaza: Otomobil yan yattı


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