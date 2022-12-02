Galata Köprüsü'nde korkutan kaza! İETT otobüsü balık tutanların arasına daldı: Yaralılar var!

İstanbul'da bugün medyana gelen olayda seyir halindeki İETT otobüsünü süren şoförün hakimiyeti kaybetmesi ve yağmurlu havanın da etkisiyle Galata Köprüsü'nde balık tutan vatandaşların arasına dalarak durabilmesi sonrası bir kaza meydana geldi.

3 KİŞİ YARALANDI

Galata Köprüsü yolu üzerinde kayan yolda meydana gelen kazada şoförün balık tutanların arasına dalması sonrası 3 kişi yaralandı. Yaşanan kaza sonrasında olay yerinde sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi.

TEDAVİ ALTINA ALINDILAR

Yaralanan 3 kişiden 2'sinin balık tutan vatandaşlardan, 1'inin ise otobüsün içinde bir yolcu olduğu öğrenilirken yaralılar ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındılar. Ekiplerini otobüsü kaldırma çalışmaları ise devam ediyor.