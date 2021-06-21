Galata kulesi'nden kendini attı! 18 yaşındaki genç hayatını kaybetti.hayatını kaybetti.

Olay, saat 15.00 sıralarında Beyoğlu'nda bulunan tarihi Galata Kulesi'nde meydana geldi. Kule'nin seyir terasına çıkıp bir süre İstanbul'u izleyen Osman Demir(18) iddiaya göre kendini bir anda aşağı bıraktı. Beton zemine düşen Demir'i görenler yardıma koştu, ambulansı aramaları üzerine 112 sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Demir'e uzun süre kalp masajı yaptı. Uzun uğraşlar sonucu geri dönemeyen genç hayatını kaybetti. Osman Demir daha sonra ambulansa alınarak hastane morguna kaldırıldı.

Soruşturma başlatan polis, olay yerinde incelemelerde bulundu. Galata Kulesi'nden atlayıp hayatını kaybeden Osman Demir'in ailesinin bugün oğulları için polise kayıp başvuru yaptığı öğrenildi.