Galatasaray 0-0 Antalyaspor (Maçın özeti)

Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray ile Antalyaspor karşı karşıya geldi.

ARDA, EMRE VE MARCAO ŞOKU

Emre Kılınç gördüğü kırmızı kart sebebiyle Konyaspor maçında forma giyemeyecek. Arda Turan ve Marcao ise sarı kartlarla cezalı duruma düştü.

FALCAO 31 DAKİKA SONRA SAKATLANDI

İkinci yarının başında oyuna dahil olan Radamel Falcao, 76. dakikada sakatlandı ve yerini Sekidika'ya bıraktı.



MAÇTAN DAKİKALAR

5' Belhanda'nın pasıyla sol kanatta topla buluşan Saracchi ceza alanına girer girmez vurdu, top kalecide kaldı. Ancak pozisyonda yardımcı hakemin bayrağı havada.

7' Sol kanattan gelişen Galatasaray atağında ceza alanına çevrilen top kaleci Boffin'de kaldı.

11' Paslaşarak kullanılan korner sonrası ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Belhanda doğrudan kaleyi düşündü ancak Boffin uzanarak golü önledi

18' Sol kanattan kullanılan korner sonrası karambolde kalan top Marcao'nun kafasından bir kez daha kornere gitti.

22' Ömer'in kullandığı kornerde top Donk'a geldi ancak kontrolü iyi değil savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

29' Antalyaspor'da sol kanatta topla buluşan Amilton ceza alanını düşündü ancak gönderdiği top kaleci Okan'da kaldı.

45+1' Arda'nın uzun topunda ceza alanı sağ çaprazında topla buluşan Belhanda içeriye çevirdi ancak o noktada hiçbir arkadaşı yok.

46' Galatasaray'ın ikinci yarıdaki ilk tehlikeli atağı Oğulcan'dan geldi. Ceza alanı sağ çaprazından vurdu, top az farkla auta gitti

47' Galatasaray yine sağ kanattan geldi. Falcao'nun indirdiği topla buluşan Oğulcan vurdu ancak savunmaya çarpan top Boffin'de kaldı.

49' Arda Turan'ın topuk pasıyla topla buluşan Belhanda'nın şutu kalecide kaldı

51' Galatasaray'da Emre Kılınç, Amilton'a arkadan yaptığı faul sonrası direkt kırmızı kartla oyundan atıldı

53' Abdulkadir Bitigen pozisyonu tekrar izledi ve kararını değiştirmedi.

67' Galatasaray'da Donk, orta alanda Orgill'le girdiği mücadele sonrası yerde kaldı. Sağlık görevlileri eşliğinde tedavisinin yapılması için saha kenarına geldi.

70' Galatasaray sağ kanattan Oğulcan'la geldi ancak onun yaptığı orta doğrudan auta gitti.

77' Sol kanattan Arda'nın içeriye çevirdiği topa Oğulcan yakın mesafeden ayak koydu, Boffin son anda topu çıkarmayı başardı

83' Uzun gönderilen pasta Arda ceza alanı sağ çaprazında topla buluştu, ortaya çevirdiği topta Donk uzaktan şansını denedi ancak çerçeveyi bulamadı.

İLK 11'LER

Galatasaray: Okan, Linnes, Luyindama, Marcao, Saracchi, Donk, Belhanda, Ömer Bayram, Emre Kılınç, Arda Turan, Oğulcan

Antalyaspor: Boffin, Naldo, Nuri, Orgill, Kudriashov, Fredy, Amilton, Gökdeniz, Bünyamin, Hakan, Veysel.