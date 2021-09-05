Galatasaray 1-3 Farul Constanta | MAÇ SONUCU
Süper Lig'e Milli maçlar nedeniyle verilen arayı boş geçirmek istemeyen Galatasaray, Romanya Ligi ekiplerinden Farul Constanta ile hazırlık maçına çıktı. Sarı kırmızılılar öne geçtiği karşılaşmada rakibine 1-3 mağlup oldu.
Milli takım arası nedeniyle lig maçlarının ertelendiği haftada form tutmak adına hazırlık maçı düzenleyen Galatasaray, Rumen takım Farul Constanda ile karşı karşıya geldi.
Maçta ilk golü bulan taraf olan sarı kırmızılı ekip, son dakikalarda skoru koruyamayınca sahadan 1-3 mağlup ayrıldı.
GALATASARAY 1-3 FARUL CONSTANTA
Maçın 30. dakikasında ceza sahası dışından kullanılan serbest vuruşta de Noojer'in ters vuruşunda top ağlara gitti ve Galatasaray 1-0 öne geçti.
İlk yarı bu sonuçla sona erdi.
Farul Constanta 84. dakikada Jefte Betancor, 87. dakikada Ely Fernandes ve 90+3. dakikada Ganea'nın golleriyle sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı