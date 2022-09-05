Galatasaray 2 - 1 Gaziantep FK | MAÇ SONUCU

9. dakikada sol kanatta topla buluşan Mertens rakibinden sıyrılıp çaprazdaki Oliveira’ya pasını aktardı. Bu futbolcunun çaprazdan sert şutunda Günay topu güçlükle kornere çeldi.

11. dakikada Gaziantep FK soldan geldi. Hanousek’in ceza sahasına gönderdiği ortada savunmadan önce Figueiredo vuruşunu yaptı ancak meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.

17. dakikada Oliveira’nın pasında soldan hareketlenen Patrick van Aanholt kale sahası üzerine ortaladı. 2 savunmacının arasından Gomis vuruşunu yaptı ancak top az farkla yandan auta çıktı.

27. dakikada Gaziantep FK hızlı çıktı. Sağ kanatta topla buluşan Mustafa Eskihellaç orta alandaki Maxim’i gördü. Bu futbolcunun pasında soldan ceza sahasına giren Sagal’ın çaprazdan sert şutunda top filelere gitti. 0-1

33. dakikada Abdülkerim’in soldan ceza sahasına gönderdiği ortada savunmanın arkasına hareketlenen Oliveira yakın mesafeden kafayı vurdu ancak kaleci Günay 2 hamlede topu kontrol etti.

36. dakikada sağdan ceza sahasına giren Yunus’un yerden ortasına Abdulkadir Parmak ayak koydu ancak top Hanousek’in omuzundan kale sahasına geri döndü. Bu noktada yükselen Gomis kafayı vurarak topu filelere gönderdi. 1-1

38. dakikada Kerem’in pasında ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Oliveira önünü boşaltıp plase bir vuruş yaptı. Kaleci Günay son anda köşeye giden topu kornere tokatladı.

41. dakikada Kerem’in sağdan kullandığı korner atışında savunmanın uzaklaştırmak istediği top Boey’in önünde kaldı. Bu futbolcunun ceza yayı üzerinden yaptığı vuruşta top direğe çarpıp auta çıktı.

45. dakikada Abdülkerim’in hava topu mücadelesinde Figueiredo’ya yaptığı müdahale sonrasında Hakem Yaşar Kemal Uğurlu, bu futbolcuya ikinci sarı kartını gösterdi ve Galatasaray 10 kişi kaldı.

56. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Toreira topuk pasıyla Yunus Akgün’ü gördü. Genç futbolcunun plase vuruşunda kaleci Günay yatarak topu kontrol etti.

71. dakikada Gomis’in pasında soldan ceza sahasına giren Mertens, Ertuğrul Ersoy tarafından düşürülünce hakem Yaşar Kemal Uğurlu penaltı noktasını gösterdi.

73. dakikada topun başına geçen Gomis, penaltıyı kalecinin soluna doğru kullandı ancak Günay Güvenç bu pozisyonda geçit vermedi.

83. dakikada soldan bindiren Patrick van Anholt ceza sahasına ortaladı. Savunmanın arasından yükselen Seferovic’in kafa vuruşunda Günay gole izin vermedi.

83. dakikada Gaziantep FK hızlı çıktı. Ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Veliu, Nelsson’a çalımını atıp yerden vuruşunu yaptı ancak Muslera topu kontrol etti.

90+1. dakikada Boey’in pasında topla buluşan Yunus’un şutunda kaleci Günay’dan topu Seferovic tamamladı. Meşin yuvarlak bir kez daha Günay’dan dönerken, Kitsiou’ya çarpan top filelere gitti. 2-1

Stat: Nef

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu x, Ali Saygın Ögel xx, Alpaslan Dedeş xx

Galatasaray: Muslera xxx, Boey xxx, Nelsson xxx, Abdülkerim x, Aanholt xx, Sergio Oliveira xxx (Berkan Kutlu dk. 76 xx), Torreira xxx (Emre Akbaba dk. 86 ?), Yunus Akgün xxx, Kerem Aktürkoğlu x (Emin Bayram dk. 46 xxx), Dries Mertens xxx (Barış Alper Yılmaz dk. 76 xx), Gomis xx (Seferovic dk. 76 xx)

Yedekler: Okan Kocuk, Leo Dubois, Emre Kılınç, Hamza Akman, Kazımcan Karataş

Teknik Direktör: Okan Buruk

Gaziantep FK: Günay Güvenç xxx, Djilobodji xx, Ertuğrul xx, Honousek xx, Kitsiou x, Jevtovic xx, Maxim xx, Abdulkadir xx (Furkan Soyalp dk. 75 xx), Mustafa Eskihellaç xx (Lazar Markovic dk. 59 xx), Sagal xxx (Veliu dk. 82 ?), Figueiredo x (Pekhart dk. 59 xx)

Yedekler: Mustafa Bozan, Arda Kızıldağ, Alin Tosca, Halil İbrahim Pehlivan, Ömürcan Artan, Luka Stankovski

Teknik Direktör: Erol Bulut

Goller: Sagal (dk. 27) (Gaziantep FK), Gomis (dk. 36), Kitsiou (dk. 90+1 k.k.) (Galatasaray)

Kırmızı kart: Abdülkerim (dk. 44) (Galatasaray)

Sarı kartlar: Oliveira, Torreira, Okan Buruk (Teknik Direktör) (Galatasaray), Günay, Maxim, Mustafa Eskihellaç, Furkan Soyalp, Kitsiou (Gaziantep FK)