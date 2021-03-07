Galatasaray 2 - 2 Sivasspor | MAÇ SONUCU
Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray sahasında Sivasspor'u ağırladı. Galatasaray - Sivasspor maçı 2-2 berabere sona erdi.
Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray sahasında Sivasspor'u ağırladı.
Maçın ilk yarısında goller peş peşe geldi. 9. dakikada Max Gradel'in attığı golle Sivasspor 1-0 öne geçse de Galatasaraylı futbolcu Radamel Falcao 14. dakikada topu ağlarla buluşturarak skoru eşitledi. Tyler Boyd 38. dakikada attığı golle takımı Sivasspor'un maçın ilk yarısını 2-1 üstünlükle tamamlamasını sağladı.
İkinci yarıda Falcao yine arayı kapatmayı başardı. Galatasaray. 68. dakikada Falcao penaltı vuruşuyla skoru eşitledi.
Sivasspor oyuncusu Max Gradel 90+6'da gördüğü ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı..
Galatasaray - Sivasspor maçı 2-2'lik eşitlikle sonuçlandı.
Sarı kırmızlı takım, maç fazlasına karşın zirvenin 2 puan gerisinde kaldı.
Galatasaray puanını 58'e yükselterek 2. sırada kaldı. Sivasspor ise 34 puana yükseldi.