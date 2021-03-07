Bahçeli'den flaş açıklama: MHP, ambleminin adi bir suçlu vasıtasıyla karalanmasına göz yummayacaktırGalatasaray 2 - 2 Sivasspor | MAÇ SONUCUAFAD'dan 'deprem' paylaşımı: Çok acılar yaşadık...Son dakika | Bakanlık duyurdu: 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildiRyan Donk kimdir? Nereli ve kaç yaşında? | Ryan Donk sakatlandı mı? Sağlık durumu nasıl?Ünlü yazardan kötü haber! Beyninde pıhtı atması sonucu felç kaldıErdoğan'dan 8 Mart Kadınlar Günü mesajı!Selim İleri kimdir? Nereli ve kaç yaşında? | Selim İleri sağlık durumu nasıl?Sunay Akın sosyal medya hesabından duyurdu! Hakan Dilek yaşamını kaybettiHakan Dilek kimdir? Kaç yaşında öldü? | Hakan Dilek neden öldü?
İstanbul4 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. Galatasaray 2 - 2 Sivasspor | MAÇ SONUCU

Galatasaray 2 - 2 Sivasspor | MAÇ SONUCU

Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray sahasında Sivasspor'u ağırladı. Galatasaray - Sivasspor maçı 2-2 berabere sona erdi.

Galatasaray 2 - 2 Sivasspor | MAÇ SONUCU

Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray sahasında Sivasspor'u ağırladı. 

Maçın ilk yarısında goller peş peşe geldi. 9. dakikada Max Gradel'in attığı golle Sivasspor 1-0 öne geçse de Galatasaraylı futbolcu Radamel Falcao 14. dakikada topu ağlarla buluşturarak skoru eşitledi. Tyler Boyd 38. dakikada attığı golle takımı Sivasspor'un maçın ilk yarısını 2-1 üstünlükle tamamlamasını sağladı.

İkinci yarıda Falcao yine arayı kapatmayı başardı. Galatasaray. 68. dakikada Falcao penaltı vuruşuyla skoru eşitledi.

Sivasspor oyuncusu  Max Gradel 90+6'da gördüğü ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı..

Galatasaray - Sivasspor maçı 2-2'lik eşitlikle sonuçlandı. 

Sarı kırmızlı takım, maç fazlasına karşın zirvenin 2 puan gerisinde kaldı.

Galatasaray puanını 58'e yükselterek 2. sırada kaldı. Sivasspor ise 34 puana yükseldi.

Berkem Temizel
Gece Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
1
👏
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT