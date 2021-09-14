Galatasaray, 2021-2022 sezonu alternatif formasını tanıttı! Fiyatı da belli oldu!

Yeni sezon öncesi forma tanıtımını yapan Galatasaray, bu sezon bir alternatif forma çıkaracağını ve lig başladıktan sonra duyurulacağını açıklamıştı. Sarı kırmızılı taraftarların merakla beklediği alternatif forma bugün duyuruldu. Galatasaray'ın ana renkleri olan sarı ve kırmızının yer almadığı forma sadeliğine rağmen arka plandaki detaylarıyla dikkat çekti. Yeni formanın GS Store üzerinden satışa sunulduğu da açıklandı.

Galatasaray yeni formasını duyurduğu paylaşımda:

"Şehrinin tutkusundan ilham aldı, tarih yazmaya geliyor. Lisemizin renkleri ve kurucularımızın hikayesinden esinlenen, alev ve gül desenleriyle bezeli üçüncü formamız yeni zaferlere hazır." ifadelerini kullandı.

Şehrinin tutkusundan ilham aldı, tarih yazmaya geliyor. Lisemizin renkleri ve kurucularımızın hikayesinden esinlenen, alev ve gül desenleriyle bezeli üçüncü formamız yeni zaferlere hazır.



Satın almak için ? https://t.co/lIMGPTKjKp pic.twitter.com/fmBCKWQWqE — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) September 14, 2021

GS STORE'DA SATIŞA SUNULDU

GS Store tarafından satışa sunulan bu formanın fiyatı da 399.90 TL olarak belirlendi. Galatasaray taraftarı tarafından forma fiyatı çok yüksek bulunsa da sarı kırmızlı yöneticiler bu formadan iyi bir gelir elde etmeyi planlıyor.