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Galatasaray Alanyaspor maçı CANLI İZLE | Bein Sports izle

Süper Lig'de 5. haftanın kapanış maçları arasında bulunan Galatasaray - Alanyaspor maçı için canlı izleme bilgisi haberimizde mevcut.

Galatasaray Alanyaspor maçı CANLI İZLE | Bein Sports izle

Süper Lig'de milli aranın ardından futbol heyecanı Cumartesi, Pazar ve Pazartesi günü oynanacak maçlar ile geri dönüyor. Bu hafta oynanacak maçta Galatasaray - Alanyaspor'u ağırlayacak. Karşılaşmanın tüm detayları haberimizde mevcut.

Süper Lig'de 5. haftanın son maç gününde Galatasaray ile Alanyaspor karşı karşıya gelecek. Ligde liderliği elinde bulunduran Alanyaspor, zorlu Galatasaray deplasmanından galibiyet çıkarmak istiyor. Bu hafta evinde oynayacak olan Galatasaray ise son iki haftadaki puan kayıplarını telafi etmenin peşinde. Peki, Galatasaray - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar haberimizde... 

NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

6. haftada Galatasaray - Alanyaspor arasında oynanacak mücadele, Türk Telekom Arena'da 19 Ekim Pazartesi günü saat 20.00'de başlayacak. Zorlu mücadele hakem Tugay Kaan Numanoğlu tarafından yönetilecek. Tugay Kaan Numanoğlu'nun yardımcılıklarını ise Mustafa Emre Eyisoy ve Mustafa Savranlar üstlenecek. 

HANGİ KANALDA?

Süper Lig'in yayıncı kuruluşu Digitürk, bu sezonda kesintisiz şekilde tüm Süper Lig maçlarını yayınlıyor. Galatasaray - Alanyaspor mücadelesi Pazartesi günü saat 20.00'de beIN SPORTS HD 1 kanalından naklen yayınlanacak.

Galatasaray - Alanyaspor maçını canlı izlemek için tıklayınız.

MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Fatih, Omar, Luyindama, Marcao, Saracchi, Taylan, Etebo, Emre Akbaba, Emre Kılınç, Arda, Falcao.

Alanyaspor: Marafona, Juanfran,Fatih, Caulker, Moubandje, Ceyhun, Salih, Davidson, Bakasetas, Bareiro, Hasan.

Onur Çelik
Spor Editörü


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