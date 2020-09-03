Galatasaray, Aleix Garcia ile görüşüyor

Yeni sezon hazırlıklarına tam gaz devam eden Galatasaray'da takıma son katılan isim Kerem Aktürkoğlu oldu. Taraftarların en çok beklediği orta saha transferi ise henüz gerçekleşmiş değil. Orta saha için arayışlarına devam eden sarı-kırmızılılar için Aleix Garcia ismi ortaya çıktı. Süper Lig'de sezonun başlamasına kısa süre kala teknik ekibin ve taraftarların merakla beklediği orta saha transferini en kısa sürede bitirmek isteyen yönetim, Aleix Garcia ile görüşecek.

İLK TEKLİF YAPILDI

Bonservisi elinde bulunan Aleix Garcia, Fatih Terim'in de çok istediği oyuncular arasında. Şu anda kulüpsüz olan Aleix Garcia, son olarak Manchester City ve kiralık olarak Mouscron formalarını giymişti. Serbest oyuncu konumunda olduğu için fırsat transferi olarak görülen Aleix Garcia'nın menajerine ilk teklif yapıldı. Orta sahanın birçok bölgesinde görev alan İspanyol oyuncu için tüm şartların zorlanacağı alınan haberler arasında.

Geçtiğimiz sezon Mouscron'da kiralık olarak forma giyen Aleix Garcia 25 resmi karşılaşmada oynarken 5 gol, 3 asist yaptı, Performansıyla göz doldurmayı başardı.