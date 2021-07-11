Galatasaray Alex Moreno'dan vazçeçmiyor | Real Betis ile sıkı pazarlık

Yeni sezon çalışmalarına ara vermeden devam eden Galatasaray'da bir yandan da transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. PSV Eindhoven ile Şampiyonlar ligi eleme maçına çıkacak sarı kırmızlı ekip, aradığı sol beki bu maça kadar yetiştirmeyi planlıyor. Bu doğrultuda Alex Moreno'ya göz kestiren yönetim, Real Betis'le olan görüşmeleri hızlandırdı.

CİMBOMUN İKİ RAKİBİ VAR

İspanyol Estadio Deportivo da konuyu sayfalarına taşıdı ve Galatasaray'ın ilgisinden bahsetti. Haberde, "Sevilla ekibi Alex Moreno'yu transfer edilebilir etikete sahip oyunculardan biri olarak piyasaya sürdü" denilerek, "Son günlerde teknik direktör Fatih Terim'in Galatasaray'ı İspanyol tarafının durumuyla bir kez daha ilgilenmeye başladı" ifadesi kullanıldı. Bu arada transferin gerçekleşme ihtimali artsa da Napoli ve Marsilya'nın da başarılı futbolcuyla ilgilenmesi Galatasaray'ı bu transferde zorlayacak etmenler arasında bulunuyor" denildi.

TEKLİF ARTIRILACAK

Daha önce oyuncu için Real Betis'e teklifte bulunan Galatasaray yönetiminin transferi bir an önce bitirmek için teklifi artırabileceği belirtildi. Ancak sarı kırmızılı ekip oyuncunun bonservisini de almak istiyor. Bu noktada kiralama teklifinin yanında satın alma opsiyonu ya da zorunlu satın alma maddeleri de eklemek isteniliyor. Ancak Real Betis tarafı buna yaraşmıyor. Galatasaray'ın yapacağı yeni teklifle birlikte nasıl bir gelişme yaşanacağı ise merak konusu.

HÜCUM ÖZELLİĞİ ÖN PLANDA

2024 yılında sözleşmesi sona erecek İspanyol oyuncunun kariyerinde 289 maçta 16 gol ve 20 asisti bulunuyor. kanatta da görev alan oyuncu tekniği ve hızıyla da etkili olabiliyor. 28 yaşındaki futbolcu 2019'dan beri Real Betis forması giyiyor.