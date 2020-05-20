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  3. Galatasaray Ali Sami Yen'i doğum gününde unutmadı...

Galatasaray Ali Sami Yen'i doğum gününde unutmadı...

Sarı kırmızılı takımın kurucusu olan Ali Sami Yen, doğum gününde Galatasaray kulübü tarafından unutulmadı.

Galatasaray Ali Sami Yen'i doğum gününde unutmadı...

Doğum gününde Ali Sami Yen için sarı kırmızılı kulüp kutlama mesajı paylaştı.

Galatasaray, kurucusu Ali Sami Yen'in doğum gününü sosyal medya üzerinden yayımladığı bir mesajla kutladı.

RAHMETLE ANIYORUZ

Galatasaray, kulübün kurucusu ve ilk başkanı Ali Sami Yen'in doğum gününü sosyal medyadan paylaştığı mesajla kutladı. Paylaşılan mesajda şu ifadelere yer verildi:

"Ölümsüz kurucumuz Ali Sami Yen, 134 yıl önce bugün İstanbul'un Kandilli semtinde dünyaya gelmişti.
İlk başkanımız Ali Sami Yen'i saygı, minnet ve rahmetle anıyoruz."

Galatasaray Ali Sami Yen'i doğum gününde unutmadı...

Spor Editörü

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