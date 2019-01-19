Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de sezonun ikinci yarısının ilk maçında sahasında Ankaragücü ile karşılaştı. Maç bitti. Galatasaray, Ankaragücü'nü 6-0 yendi.

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray, sahasında Ankaragücü'nü konuk etti. Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Galatasaray, Ankaragücü'nü 6-0 mağlup etti.



Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 1. dakikada ve 26. dakikada Sinan Gümüş, 21. dakikada, 59. dakikada ve 63. dakikada Henry Onyekuru, 86. dakikada Badou Ndiayekaydetti.

Bu galibiyetin ardından Galatasaray Süper Lig'de puanını 32'ye çıkarırken, Ankaragücü 20 puanda kaldı.

Galatasaray, Süper Lig'in 19. haftasında deplasmanda Göztepe ile oynayacak. Ankaragücü ise bir sonraki hafta sahasında Alanyaspor'u konuk edecek.

86' Galatasaray 6-0 Ankaragücü (Ndiaye)

80' Mücadelede son 10 dakikaya girilirken Galatasaray'ın 5-0'lık üstünlüğü devam ediyor.

72' Galatasaray fark açıldıktan sonra oyuna Linnes'in yerine Emre Taşdemir'i aldı. Sarı-kırmızılılar çok rahat oynuyor.

63' GOL... Galatasaray 5-0 Ankaragücü (Onyekuru)

Galatasaray yine sağ kanattan geldi. Feghouli'nin yerden ortasında herkesi geçen topu arka direkte demarke kalan Onyekuru ağlara yolladı.

60' GOL... Galatasaray 4-0 Ankaragücü (Onyekuru)

55' Galatasaray etkili geldi. Kanattan gelen pasa hareketlenen Fernando vuruşunu yaptı ancak kaleci son anda golü önledi.

50' İkinci yarının ilk dakikalarında iki takım da net pozisyonlar buldu. Maçta tempo yüksek.

46' Mücadelede ikinci yarı başladı.

İlk yarı sonucu: Galatasaray 3-0 Ankaragücü

33' Galatasaray etkili geldi. Rakibinden sıyrılan Feghouli müsait pozisyonda vuruşunu yaptı, top kaleci Altay'da kaldı.

26' GOL... Galatasaray 3-0 Ankaragücü (Sinan Gümüş)

21' GOL... Galatasaray 2-0 Ankaragücü (Onyekuru)

Sol kanattan gelişen Galatasaray atağında Linnes'in pasında Ndiaye tek dokunuşla Onyekuru'yu gördü. Onyekuru da vücut çalımıyla savunmadan sıyrılıp topu köşeden ağlara gönderdi.

17' Galatasaray hızlı ataklarla Ankaragücü savunmasına zor anlar yaşatıyor. Bu dakikalarda iki takım da sert oynuyor.

8' Golü hemen maçın başında bulan ev sahibi Galatasaray, topu ayağında tutarak oyunun kontrolünü sağlamaya çalışıyor.

1' GOL.... Galatasaray 1-0 Ankaragücü (Sinan Gümüş)

GOL Ayağa paslarla rakip ceza alanına sokulan Galatasaray'da Feghouli'nin sağ kanattan içeri çevirdiği topa Onyekuru vurdu. Savunmadan seken topu kale önünde Sinan Gümüş tamamladı.

Süper Lig'de topladığı 29 puanla ilk yarıyı lider Başakşehir'in 6 puan gerisinde averajla 5. sırada tamamlayan sarı-kırmızılılar, 18. hafta maçında başkent temsilcisini konuk ediyor

İki takım arasında sezonun ilk haftasında Ankara'da oynanan maçı Galatasaray 3-1 kazanmıştı.

İLK 11 OYUNCULARI

Galatasaray: Muslera, Mariano, Maicon, Marcao, Linnes, Ndiaye, Fernandao, Belhanda, Onyekuru, Feghouli, Sinan Gümüş

Ankaragücü: Altay, Kenan, Alihan, Heurtaux, Pinto, Faty, Djedje, Bifouma, Moulin, İlhan, Kubilay