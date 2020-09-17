Neftçi Galatasaray maç sonucu | Neftçi Galatasaray maç özeti

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme turunda deplasmanda Azerbaycan'ın Neftçi takımıyla karşılaştı.

Neftçi Bakü - Galatasaray maçının ilk yarısının tek golü 19. dakikada Mbaye Diagne'den geldi. Neftçi Bakü - Galatasaray mücadelesi; 47. dakikada Mamadou Mbod'un golüyle Neftçi Bakü skoru eşitlese de Christian Luyindama'nın 48. dakikada Mbaye Diagne'nin ise yeniden 63. dakikada attığı gol sonucu Galatasaray'ın 3-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Galatasaray, 7 yıl aradan sonra bir Avrupa deplasmanından galibiyetle ayrıldı. Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda Hırvatistan temsilcisi Hajduk Split ile karşılaşacak.

NEFTÇİ BAKÜ - GALATASARAY MAÇINDAN DAKİKALAR

9. dakikada Babel’in pasında defansın arkasına sarkan Ömer’in topla berabere ceza sahası içine girip sol taraftan yaptığı vuruşta kaleci Mammadov meşin yuvarlağı kornere çeldi.

15. dakikada Babel’in kullandığı serbest vuruşta direkt kaleye giden meşin yuvarlağı kaleci Mammadov, kornere çeldi.

19. dakikada Linnes’in sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde iyi yükselen Diagne’nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1

37. dakikada Ibara’nın ceza sahası dışından uzaktan vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya çıktı.

43. dakikada Lawal’ın sol taraftan cezası içine girip yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kalenin yanından dışarıya gitti.

46. dakikada Neftçi Bakü, ikinci yarının hemen başında kornerden Mbodj skoru 1-1’e getirdi.

49. dakikada Galatasaray hemen cevap verdi ve Luyindama ile skor 2-1 oldu. Aslan yeniden öne geçti!

63. dakikada Mamadov’un büyük hatasında topu kapan Emre, Diagne’yi buldu, Diagne topu ağlara gönderdi: 3-1.

NEFTÇİ BAKÜ - GALATASARAY MAÇINDAN NOTLAR

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle seyricisiz oynanan maçta stadın tribünlerine Türkiye ve Azerbaycan'ın kardeşliğine ilişkin pankartlar asıldı. Maç öncesinde takımlar sahaya çıkarken, saha içerisinde "Bir millet, iki devlet" sözlerinin yer aldığı pankart açıldı.