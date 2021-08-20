Galatasaray Başkanı Burak Elmas ile Rezan Epözdemir'den sert açıklamalar! Rizespor ve TFF'Ye ateş püskürttüler!

Galatasaray'da gündem saha içinden taştı. Birçok saha dışı problem yaşayan Cimbomda başkan Burak Elmas ve başkan yardımcısı Rezan Epözdemir açıklamalarda bulundu. İkilinin konuşmasının ana maddesinde Marcao ve Oğulcan Çağlayan olayları yer alırken, Galatasaray'a karşı bir lobi oluşturulduğu dile getirildi.

İşte yapılan açıklamadan satır başları:

Burak Elmas:

"GALATASARAY'A KARŞI KAN DAVASI HALİNE GETİRDİLER"

"Ciddi bir çabayla camialar arasında bu sorunu halletme arzusu gösterdik Oğulcan transferinde. Bir yerlere geldik. Sayın Tahir Kıran da ciddi bir çaba sarf etti. Sayın Tahir Kıran'a da camiadan büyük bir baskı var. İki camia arasında hiçbir problem yok aslında. Fakat bir kesim, bazı isimler bunu bir kan davasına çevirmeyi, buradan güç devşirmeyi arzu ediyorlar. Bunu Galatasaray'a karşı kan davası haline getirmiş durumdalar. Bu baskıyı da sayın başkana yapıyorlar."

"ÇOK ENTERESAN BİR GELİŞME YAŞANDI"

"Görüşmelerimiz bir aşamaya geldi. Bir şekilde bazı oyuncuları kiralık ve bonservisiyle Rizespor'a verme ve bir miktar ücret ile bir anlaşma aşamasına geldik. Fakat çok enteresan gelişmeler yaşandı. Pazartesi günü hiçbirimizin tasvip etmediği bir hadise yaşandı. Oyuncumuz Marcao, son derece yanlış bir hareket yaptı. Kendisi sonra özür diledi ama zaten takım içinde disiplin sürecini gerçekleştiriyoruz"

"PROTOKOLÜN PERŞEMBE GÜNÜ İMZALANMASI İSTENDİ"

"Sonra bize bir takım duyumlar gelmeye başladı. Galatasaray'ın PFDK'dan alacağı cezayla ilgili duyumlar gelmeye başladı. 'En üst sınırdan vermeyiz' gibi duyumlar başladı. Rizespor ile aramızda da protokol görüşmeleri devam ediyordu. Çarşamba elimize son bir protokol geldi. Bunda Galatasaray'ın kabul etmeyeceği birkaç şart vardı. Bu protokolün Perşembe 17'ye kadar imzalanması arzusu dile getirildi. Cuma günü de imzalanabilir Perşembe günü ne var? Marcao'nun cezası Disiplin Kurulu'nda görüşülecek. Oğulcan davası iki kulüp arasındaki davadan çıkmış durumdaydı"

"SUÇ DUYURULARINDAN VAZGEÇMEMİZ İSTENDİ"

"Sözleşmedeki bir madde ayrıca bizi şaşırttı. Çok enteresan bir istek vardı. Tahkim Kurulu aleyhine bulunduğumuz suç duyurularından feragat etmemiz istendi. Bu anlaşma Rizespor ile bizim aramızda bir görüşme değil. Federasyon ve kurumları da bu işin içinde. Tahkim Kurulu ile ilgili yaptığımız suç duyurularından vazgeçmemiz mümkün değil. Bu anlaşma rafa kalkmıştır dedik"

"RİZESPOR İLE SULH YOLUYLA ANLAŞMA YOLUMUZ KAPANDI"

"Gelişmeler sonrası Marcao'nun üst sınırdan ceza alacağını ve bu gelişmeleri TFF Yönetim Kurulu'ndaki bir yöneticiyle paylaştım. Kendisi de inanamadı. Federasyonda da birçok kişi Tahkim Kurulu kararlarından rahatsız. Galatasaray, gerçekten Marcao ile verilecek cezayla tehdit edildi ve Rizespor ile anlaşmayı imzalamak zorunda bırakılmak istendi. Dün itibariyle Rizespor ile sulh yoluyla anlaşma yolumuz kapanmıştır"

Rezan Epözdemir:

"CEZANIN O SÜREÇLE İLGİLİ OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUZ"

"Dünkü gelişmeleri, Oğulcan Çağlayan süreciyle okumak iyi olacak. Verilen cezanın o süreçle ilgili olduğunu düşünüyoruz. Oyuncunun avukatı fesih sürecini yönetmiş. İç işleyiş bakımından düğme yanlış iliklenmiş bir kere. Cezai şart iki yanlı olur. Sadece oyuncu tarafında ceza şartı olmaz. 6 maç ceza, bonservis artı ücretlere hükmediyorsunuz. Tahkim Kurulu sonrası men cezası 3 maça düşürülmüştür"

"BİRDEN BİRE LİSANS VERMEDİLER"

"Tahkim Kurulu, 40 önce bunun çelişmeli bir alacak olduğunu ve dava sürecinin devam ettiğini belirterek transfer yasağını kaldırdı. Birden bire 40 gün sonra bir baktık TFF, lisans ve vize vermiyor oyuncumuza. 3 hafta TFF, bizim talebimize karşılık karar vermedi. Talebimizi reddetseler hemen Tahkim Kurulu'na başvuracağız. Biz o süreçte oyuncumuzu Avrupa listesine yazamadık."

"Tam bu aşamada bir genel kurul yaşandı. Galatasaray, bu genel kurulda öncü oldu. TFF'de hukuk kurullarının değişimi noktasında öncü olduk. Sonrasında TFF, bizim talebimimizi 3 hafta sonra reddetti ve Tahkim Kurulu'na başvurduk"

"GECEDEN SABAHA KARARLAR, MUHALİF ÜYELER DEĞİŞİYOR"

"Aynı karar 40 gün önce alınmış. Sonrasında oy birliğiyle talebimizin reddedildiği tebliği yapıldı. Ertesi gün biz basın toplantısında Tahkim Kurulu üyeleriyle ilgili talebimizi ilettik. Tahkim Kurulu üyelerinin isimlerini de vererek şikayet edeceğimizi zikrettik. Sonrasında TFF'den telefon geldi. İki üyenin muhalif olduğunu belirttiler. Bu kurulların kararlarının ne kadar tartışılır olduğu ortada. Geceden sabaha kararlar, muhalif üyeleri değişen bir kuruldan bahsediyoruz"

"ADALET ÇAĞRISI YAPMAK İSTİYORUZ"

"Marcao kararında disiplin sevki yapan hukuk müşavirlerinin bağlı olduğu başkan vekili, Gençlik Spor Genel Müdürü; kararı veren disiplin kurulu başkan vekili, Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü. Orada hiyerarşik yapıda kamuda altlı üstlü çalışıyorlar. TFF'de biri sevk ediyor, diğeri ceza veriyor. Bu hukuksuz düzene futbolun bütün aktörleri için bir adalet çağrısı yapmak istiyoruz"

"TALEBİ KABUL ETSEK MARCAO DÜŞÜK CEZA ALACAKTI"

"Dün Marcao ile tam maç oynanırken her zamanki gibi ceza açıklandı. Saat 17'ye kadar Rizespor'un görüşmeleri sonuçlandırma çabasına anlam veremedik ama akşam ceza açıklanınca talebin manidar ve düşündürücü olduğu net şekilde ortaya çıktı. Biz taleplerini kabul etsek belki oyuncumuz çok daha düşük ceza alacaktı. Biz Galatasaray'ın saygınlığını düşürüp ilkelerimizden taviz vermedik. Bu protokole 'Tamam' demedik"