Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz: "Seçime gitmek istiyorum"

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, sarı-kırmızılıların kuruluş yıl dönümünde konuştu. Başkan Cengiz, son dönemdeki tartışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu. Seçim konusuna da değinen Mustafa Cengiz, Mali Genel Kurul yaparak seçime gitmek istediğini belirtti.

"MAÇLARA SEYİRCİ ALINMASI GEREKİYOR"

Maçlara seyirci alınması gerektiğini belirten Cengiz, "Dünyaya futbol konusunda örnek olmalıyız dedi. Cengiz, "Bir musibet geldi, virüs. İnsanlar sabah uyanıyor, 'Bu bir rüya mı yoksa Walking Dead mi izliyoruz?' diyor. İnsanların ödü kopuyor ama bunu tamamen kapatırsak, ekonomi ölür. Bilim Kurulu risk var demiş. Şu anda risk yok mu? Arayı koyup yapmak gerek. Bu, dünyaya da bir gösterge olacak. Dünyaya futbol konusunda örnek olmalıyız. Maske takarak, mesafeyi koruyarak, bu haftadan itibaren maçları seyircili oynatmamız lazım. Bunu Fenerbahçeliler de destekler, çünkü Fenerbahçe maçı geçti. Bunu Ali Bey'e de söyledim. O da gülüyor." diye konuştu.

"SEÇİME GİTMEK İSTİYORUM"

"Ben niye kaçayım genel kuruldan? Ben genel kurulda da konuşurum. Onların hafızalarını tazelerim. Beni ibra etmeyenlere saygı duyarım. Ben gelecek yönetimler için çalışıyorum. Mali Genel Kurul yaparak seçime gitmek istiyorum."