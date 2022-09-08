Galatasaray Başkanvekili Erden Timur kimdir? Kaç yaşında, nereli? Serveti ne kadar?

Galatasaray'ın kadrosuna kattığı isimlerin transfer edilmesinde büyük pay sahibi olan Galatasaray Başkanvekili Erden Timur'un biyografisi sporseverler tarafından araştırılıyor. Peki Galatasaray Başkanvekili Erden Timur kimdir? Kaç yaşında, nereli? Serveti ne kadar? İşte detaylar...

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Galatasaray Başkanvekili Erden Timur kimdir? Kaç yaşında, nereli? Serveti ne kadar?

Transfer döneminin hareketli takımı Galatasaray, Mauro İcardi başta olmak üzere birçok ismi kadrosuna kattı. Bu isimlerin transfer edilmesinde büyük pay sahibi olan ve transfer süreçlerini yürüten Galatasaray Başkanvekili Erden Timur öne çıkan isim oldu. Bunun üzerine sarı kırmızı taraftarlar ve sporseverler Galatasaray Başkanvekili Erden Timur hakkında bilgi sahibi olmak için internet arama motorlarında Galatasaray Başkanvekili Erden Timur kimdir? Kaç yaşında, nereli? Serveti ne kadar? sorularına yanıt arıyorlar.

Galatasaray Başkanvekili Erden Timur kimdir? Kaç yaşında, nereli? Serveti ne kadar?

GALATASARAY BAŞKANVEKİLİ ERDEN TİMUR KİMDİR? KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Erden Timur, 16 Kasım 1981 tarihinde Mersin'de doğdu. Tarsus Amerikan Koleji’nden 2000 senesinde mezun olan Erden Timur, 2005 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olarak avukatlık diplomasını aldı.

Daha sonra London School of Economics’te Ekonomi yüksek lisansına başlayan Timur, babasının rahatsızlığı nedeniyle eğitimini yarım bırakarak üçüncü ayda Türkiye’ye döndü. Döndükten sonra aile şirketlerine ait bir arsada yarım kalan bir projeyi tamamlamak için inşaat sektörüne giren Erden Timur, 2010 yılında Timur Gayrimenkul Geliştirme Yapı ve Yatırım A.Ş. çatısı altında Nef markasını kurdu. Başta İstanbul olmak üzere Bodrum, Londra gibi şehirlerde markalı konut projeleri geliştirmeye başladı. Projelerinde patenti kendisine ait olan foldhome konseptini uyguladı.

Üniversiteden sınıf arkadaşı Emine Timur ile evlenen 41 yaşındaki Erden Timur'un Ala Bade adında bir kız ve Yusuf Kenan adında bir erkek çocuğu vardır.

Galatasaray Başkanvekili Erden Timur kimdir? Kaç yaşında, nereli? Serveti ne kadar?

ERDEN TİMUR'UN SERVETİ NE KADAR?

Erden Timur, Forbes 2020 verilerine göre 400 milyon dolarlık servetiyle Türkiye’nin en zengin 100. insanıdır.

İyi bir Galatasaray taraftarı olan Timur, Nef markasıyla sarı kırmızılıların Emre Akbaba ve Radamel Falcao transferlerinde kulübe maddi destek sağlamıştır.

Galatasaray Başkanvekili Erden Timur kimdir? Kaç yaşında, nereli? Serveti ne kadar?

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