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Galatasaray, Çaykur Rizespor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 Süper Lig 31. hafta maçında Galatasaray, Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Galatasaray, Çaykur Rizespor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 Süper Lig 31. hafta maçında Galatasaray, Çaykur Rizespor ile karşılaştı. maç 3-4 sona erdi. Galatasaray ve Çaykur Rizespor mücadelesinde taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

Süper Lig'da 31. hafta maçında Galatasaray sahasında Çaykur Rizespor ile 19.03.2021 19:00'da karşılaştı. Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...

Galatasaray, Çaykur Rizespor Maç Sonucu Ne Oldu?

Galatasaray - Çaykur Rizespor Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. Karşılaşmanın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla öğrenebilirsiniz.

Galatasaray, Çaykur Rizespor maç sonucu:

GALATASARAY ÇAYKUR RİZESPOR
Galatasaray Çaykur Rizespor
3 4

Galatasaray Çaykur Rizespor Maçının Özeti İçin Tıklayın

Galatasaray, Çaykur Rizespor maç özeti

STADYUM BİLGİSİ

Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu

{HOME TEAM} {AWAY TEAM} MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

19.03.2021 19:00

Galatasaray Çaykur Rizespor Maçının Hakemleri

Volkan Bayarslan(hakem), Serkan Olguncan(1. Yardımcı Hakem), Ali Saygın Ögel(2. Yardımcı Hakem), Kutluhan Bilgiç(dördüncü Hakem), Abdulkadir Bitigen(var), Bahattin Duran(avar)

GALATASARAYGalatasaray

Galatasaray İlk 11

1. Nestor Fernando Muslera, 9. Radamel Falcao Garcıa Zarate, 13. Oghenekaro Peter Etebo, 20. Emre Akbaba, 22. Deandre Roselle Yedlın, 27. Chrıstıan Nekadıo Luyındama, 31. Mostafa Mohamed Ahmed Abdalla, 36. Marcelo Josemır Saracchı Pıntos, 45. Marcos Do Nascımento Teıxeıra, 54. Emre Kılınç, 83. Gedson Carvalho Fernades

Yedekler

34. Okan Kocuk, 7. Henry Chukwuemeka Onyekuru, 8. Ryan Guno Babel, 14. Martın Lınnes, 15. Ryan Henk Donk, 17. Oğulcan Çağlayan, 18. Muhammed Kerem Aktürkoğlu, 19. Ömer Bayram, 66. Arda Turan, 89. Sofıane Feghoulı

Teknik Sorumlu

Fatih Terim

Goller

Deandre Roselle Yedlın,14.dk (f), Emre Akbaba,31.dk (f)

Kartlar

Sarı Kart Marcos Do Nascımento Teıxeıra 88.dk, Sarı Kart Chrıstıan Nekadıo Luyındama 45+3.dk, Çift Sarı Kart Deandre Roselle Yedlın 78.dk

Oyundan Çıkanlar

Emre Kılınç 56.dk, Emre Akbaba 56.dk, Radamel Falcao Garcıa Zarate 88.dk, Mostafa Mohamed Ahmed Abdalla 71.dk, Gedson Carvalho Fernades 71.dk

Oyuna Girenler

Henry Chukwuemeka Onyekuru 56.dk, Muhammed Kerem Aktürkoğlu 56.dk, Ryan Guno Babel 88.dk, Sofıane Feghoulı 71.dk, Arda Turan 71.dk

ÇAYKUR RİZESPORÇaykur Rizespor

Çaykur Rizespor İlk 11

25. Gökhan Akkan, 4. Montassar Omar Talbı, 8. Fabrıcıo Santos De Jesus, 10. Fernando Henrıque Boldrın, 13. İsmail Köybaşı, 15. Selim Ay, 18. Braıan Jose Samudıo Segovıa, 21. Mılan Skoda, 52. Erik Sabo, 55. Mykola Morozıuk, 88. Damjan Dokovıc

Yedekler

1. Tarık Çetin, 5. Abdullah Durak, 11. Tunay Torun, 14. Alexander Toft Soderlund, 17. Konrad Hubert Mıchalak, 24. Emır Dılaver, 37. Fernando Andrade Dos Santos, 53. Darıo Melnjak, 66. Doğan Erdoğan, 80. Yassıne Merıah

Teknik Sorumlu

Bülent Uygun

Goller

Braıan Jose Samudıo Segovıa,2.dk (f), Fernando Henrıque Boldrın,41.dk (f), Mılan Skoda,54.dk (p), Yassıne Merıah,74.dk (k), Fernando Andrade Dos Santos,90+3.dk (f)

Kartlar

Sarı Kart Selim Ay 35.dk, Sarı Kart Mykola Morozıuk 45+1.dk

Oyundan Çıkanlar

Selim Ay 61.dk, Gökhan Akkan 71.dk, Braıan Jose Samudıo Segovıa 88.dk, Fabrıcıo Santos De Jesus 88.dk, Mılan Skoda 61.dk

Oyuna Girenler

Yassıne Merıah 61.dk, Tarık Çetin 71.dk, Abdullah Durak 88.dk, Fernando Andrade Dos Santos 88.dk, Konrad Hubert Mıchalak 61.dk

Süper Lig 31. hafta Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Beşiktaş28203562296333
2Galatasaray30194761276134
3Fenerbahçe29184753305823
4Trabzonspor2915773529526
5Alanyaspor29147848284920
6Hatayspor29137948364612
7Gaziantep FK291210742324610
8Fatih Karagümrük30128104638448
9Göztepe29109104036394
10Sivasspor2881373232370
11Antalyaspor297157263536-9
12Çaykur Rizespor2981011364734-11
13Konyaspor288911343533-1
14Yeni Malatyaspor2871011353931-4
15Kasımpaşa308715334731-14
16Kayserispor298714223831-16
17MKE Ankaragücü288515344529-11
18Başakşehir FK297814324829-16
19BB Erzurumspor296914274627-19
20Gençlerbirliği297616265127-25
21Denizlispor286616265024-24

Süper Lig 31. hafta Fikstür sonuçları

19.03.2021Fatih Karagümrük3-0Kayserispor
19.03.2021Galatasaray3-4Çaykur Rizespor
20.03.2021Göztepe0-0Sivasspor
20.03.2021Trabzonspor MKE Ankaragücü
20.03.2021Yeni Malatyaspor0-0Gaziantep FK
20.03.2021Gençlerbirliği2-1Kasımpaşa
21.03.2021Denizlispor Başakşehir FK
21.03.2021Konyaspor Alanyaspor
21.03.2021Beşiktaş Fenerbahçe
21.03.2021Antalyaspor BB Erzurumspor
Tayfun Altuntaş
Editör
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