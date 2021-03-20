Galatasaray, Çaykur Rizespor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu
2020-2021 Süper Lig 31. hafta maçında Galatasaray, Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.
2020-2021 Süper Lig 31. hafta maçında Galatasaray, Çaykur Rizespor ile karşılaştı. maç 3-4 sona erdi. Galatasaray ve Çaykur Rizespor mücadelesinde taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.
Süper Lig'da 31. hafta maçında Galatasaray sahasında Çaykur Rizespor ile 19.03.2021 19:00'da karşılaştı. Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...
Galatasaray, Çaykur Rizespor Maç Sonucu Ne Oldu?
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Galatasaray, Çaykur Rizespor maç sonucu:
|Galatasaray
|Çaykur Rizespor
|3
|4
Galatasaray Çaykur Rizespor Maçının Özeti İçin Tıklayın
Galatasaray, Çaykur Rizespor maç özeti
STADYUM BİLGİSİ
Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu
{HOME TEAM} {AWAY TEAM} MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
19.03.2021 19:00
Galatasaray Çaykur Rizespor Maçının Hakemleri
Volkan Bayarslan(hakem), Serkan Olguncan(1. Yardımcı Hakem), Ali Saygın Ögel(2. Yardımcı Hakem), Kutluhan Bilgiç(dördüncü Hakem), Abdulkadir Bitigen(var), Bahattin Duran(avar)
Galatasaray
Galatasaray İlk 11
1. Nestor Fernando Muslera, 9. Radamel Falcao Garcıa Zarate, 13. Oghenekaro Peter Etebo, 20. Emre Akbaba, 22. Deandre Roselle Yedlın, 27. Chrıstıan Nekadıo Luyındama, 31. Mostafa Mohamed Ahmed Abdalla, 36. Marcelo Josemır Saracchı Pıntos, 45. Marcos Do Nascımento Teıxeıra, 54. Emre Kılınç, 83. Gedson Carvalho Fernades
Yedekler
34. Okan Kocuk, 7. Henry Chukwuemeka Onyekuru, 8. Ryan Guno Babel, 14. Martın Lınnes, 15. Ryan Henk Donk, 17. Oğulcan Çağlayan, 18. Muhammed Kerem Aktürkoğlu, 19. Ömer Bayram, 66. Arda Turan, 89. Sofıane Feghoulı
Teknik Sorumlu
Fatih Terim
Goller
Deandre Roselle Yedlın,14.dk (f), Emre Akbaba,31.dk (f)
Kartlar
Sarı Kart Marcos Do Nascımento Teıxeıra 88.dk, Sarı Kart Chrıstıan Nekadıo Luyındama 45+3.dk, Çift Sarı Kart Deandre Roselle Yedlın 78.dk
Oyundan Çıkanlar
Emre Kılınç 56.dk, Emre Akbaba 56.dk, Radamel Falcao Garcıa Zarate 88.dk, Mostafa Mohamed Ahmed Abdalla 71.dk, Gedson Carvalho Fernades 71.dk
Oyuna Girenler
Henry Chukwuemeka Onyekuru 56.dk, Muhammed Kerem Aktürkoğlu 56.dk, Ryan Guno Babel 88.dk, Sofıane Feghoulı 71.dk, Arda Turan 71.dk
Çaykur Rizespor İlk 11
25. Gökhan Akkan, 4. Montassar Omar Talbı, 8. Fabrıcıo Santos De Jesus, 10. Fernando Henrıque Boldrın, 13. İsmail Köybaşı, 15. Selim Ay, 18. Braıan Jose Samudıo Segovıa, 21. Mılan Skoda, 52. Erik Sabo, 55. Mykola Morozıuk, 88. Damjan Dokovıc
Yedekler
1. Tarık Çetin, 5. Abdullah Durak, 11. Tunay Torun, 14. Alexander Toft Soderlund, 17. Konrad Hubert Mıchalak, 24. Emır Dılaver, 37. Fernando Andrade Dos Santos, 53. Darıo Melnjak, 66. Doğan Erdoğan, 80. Yassıne Merıah
Teknik Sorumlu
Goller
Braıan Jose Samudıo Segovıa,2.dk (f), Fernando Henrıque Boldrın,41.dk (f), Mılan Skoda,54.dk (p), Yassıne Merıah,74.dk (k), Fernando Andrade Dos Santos,90+3.dk (f)
Kartlar
Sarı Kart Selim Ay 35.dk, Sarı Kart Mykola Morozıuk 45+1.dk
Oyundan Çıkanlar
Selim Ay 61.dk, Gökhan Akkan 71.dk, Braıan Jose Samudıo Segovıa 88.dk, Fabrıcıo Santos De Jesus 88.dk, Mılan Skoda 61.dk
Oyuna Girenler
Yassıne Merıah 61.dk, Tarık Çetin 71.dk, Abdullah Durak 88.dk, Fernando Andrade Dos Santos 88.dk, Konrad Hubert Mıchalak 61.dk
Süper Lig 31. hafta Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Beşiktaş
|28
|20
|3
|5
|62
|29
|63
|33
|2
|Galatasaray
|30
|19
|4
|7
|61
|27
|61
|34
|3
|Fenerbahçe
|29
|18
|4
|7
|53
|30
|58
|23
|4
|Trabzonspor
|29
|15
|7
|7
|35
|29
|52
|6
|5
|Alanyaspor
|29
|14
|7
|8
|48
|28
|49
|20
|6
|Hatayspor
|29
|13
|7
|9
|48
|36
|46
|12
|7
|Gaziantep FK
|29
|12
|10
|7
|42
|32
|46
|10
|8
|Fatih Karagümrük
|30
|12
|8
|10
|46
|38
|44
|8
|9
|Göztepe
|29
|10
|9
|10
|40
|36
|39
|4
|10
|Sivasspor
|28
|8
|13
|7
|32
|32
|37
|0
|11
|Antalyaspor
|29
|7
|15
|7
|26
|35
|36
|-9
|12
|Çaykur Rizespor
|29
|8
|10
|11
|36
|47
|34
|-11
|13
|Konyaspor
|28
|8
|9
|11
|34
|35
|33
|-1
|14
|Yeni Malatyaspor
|28
|7
|10
|11
|35
|39
|31
|-4
|15
|Kasımpaşa
|30
|8
|7
|15
|33
|47
|31
|-14
|16
|Kayserispor
|29
|8
|7
|14
|22
|38
|31
|-16
|17
|MKE Ankaragücü
|28
|8
|5
|15
|34
|45
|29
|-11
|18
|Başakşehir FK
|29
|7
|8
|14
|32
|48
|29
|-16
|19
|BB Erzurumspor
|29
|6
|9
|14
|27
|46
|27
|-19
|20
|Gençlerbirliği
|29
|7
|6
|16
|26
|51
|27
|-25
|21
|Denizlispor
|28
|6
|6
|16
|26
|50
|24
|-24
Süper Lig 31. hafta Fikstür sonuçları
|19.03.2021
|Fatih Karagümrük
|3-0
|Kayserispor
|19.03.2021
|Galatasaray
|3-4
|Çaykur Rizespor
|20.03.2021
|Göztepe
|0-0
|Sivasspor
|20.03.2021
|Trabzonspor
|MKE Ankaragücü
|20.03.2021
|Yeni Malatyaspor
|0-0
|Gaziantep FK
|20.03.2021
|Gençlerbirliği
|2-1
|Kasımpaşa
|21.03.2021
|Denizlispor
|Başakşehir FK
|21.03.2021
|Konyaspor
|Alanyaspor
|21.03.2021
|Beşiktaş
|Fenerbahçe
|21.03.2021
|Antalyaspor
|BB Erzurumspor