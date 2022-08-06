Galatasaray, Cristiano Ronaldo'ya teklif götürmüş! "Şampiyonlar Ligi’nde olmayan bir takıma gitmem"

Manchester United'dan ayrılacağı konuşulan Portekizli dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo, bir Galatasaray taraftarının Come to Galatasaray yorumunu beğenince sosyal medya çalkalanmıştı.

Bu gelişmenin ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Hürriyet muhabiri Ali Naci Küçük, sarı kırmızlıların Ronaldo ile temasa geçerek şartlarını sorduğunu iddia etti.

"ŞAMPİYONLAR LİGİNDE OLMAYAN TAKIMA GİTMEM"

Küçük paylaşımın, Ronaldo'nun teklifi reddettiğini ifade ederek," Ronaldo ise Galatasaray’a teşekkür edip şu yanıtı veriyor. ' Galatasaray büyük bir kulüp ama Şampiyonlar Ligi’nde olmayan bir takıma gitmem' " diye yazdı.

??Ronaldo ile temasa geçildi…



?Şaka değil cidden Galatasaray büyük düşünüyor



☄️Şartlarını soruyor…



??Ronaldo ise Galatasaray’a teşekkür edip şu yanıtı veriyor



?“ Galatasaray büyük bir kulüp ama Şampiyonlar Ligi’nde olmayan bir takıma gitmem” — Ali Naci Küçük (@AliNaciKucuk) August 5, 2022

37 yaşındaki Cristiano Ronaldo kariyerinde çıktığı 928 maçta 692 gol attı, 217 asist yaptı.

Yıldız futbolcu 5 kez Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşadı.

Cristiano Ronaldo Galatasaray taraftarını heyecanlandırdı! "Come to Galatasaray" detayını görenler gözlerine inanamadı.