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Galatasaray - Denizlispor maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman? Galatasaray - Denizlispor muhtemel ilk 11

Süper Ligin 41.haftasında ligden düşen Denizlispor, şampiyonluk şansını sürdüren Galatasaray'ı konuk edecek. Zorlu mücadele hakkında bilgi sahibi olmak isteyen futbolseverler Galatasaray - Denizlispor maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman? sorularının yanıtlarını araştırıyor. Detaylar ve Galatasaray - Denizlispor muhtemel ilk 11 haberimizde...

Galatasaray - Denizlispor maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman? Galatasaray - Denizlispor muhtemel ilk 11

Süper Ligde hafta sonu oynanan 40.hafta heyecanının ardından 41.hafta heyecanı hafta içi oynanan maçlarla devam edecek. Bu kapsamda Denizlispor, evinde Galatasaray'ı konuk edecek. Ligden düşen Yukatel Denizlispor için bu mücadeleye formalite maçı olarak bakarken Galatasaray ise şampiyonluk yarışında kayıp yaşamak istemiyor. Peki Galatasaray - Denizlispor maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman? İşte Galatasaray - Denizlispor muhtemel ilk 11... 

GALATASARAY - DENİZLİSPOR MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA, NE ZAMAN?

Galatasaray ile Denizlispor arasındaki zorlu maç, 11 Nisan Salı günü oynanacak. Denizli Atatürk Stadyumunda oynanacak olan zorlu mücadele saat 20.30'da başlayacak. Maç, BeiN Sports 3 kanalından canlı ve şifreli olarak ekranlara gelecek.

Mücadeleyi hakem Abdülkadir Bitigen yönetecek. Bitigen'in yardımcılıklarını ise Özgür Ertem ve Mustafa Savranlar yapacak.

GALATASARAY - DENİZLİSPOR MUHTEMEL İLK 11

Denizlispor: Abdulkadir, Özer, Muhammet, Mustafa, Sakıb, Murawski, Sacko, Hasan, Diskerud, Sagal, Rodallega.

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Luyindama, Marcao, Saracchi, Taylan Antalyalı, Gedson Fernandes, Emre Akbaba, Babel, Onyekuru, Falcao. 

Tayfun Altuntaş
Editör
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