Galatasaray, Diagne'yi transfer etti

Galatasaray, Kasımpaşa'dan golcü oyuncu Mbaye Diagne'nin transfer edildiğini resmen duyurdu. Mbaye Diagne, 17 maçta attığı 20 golle Süper Lig'de gol krallığında açık farkla önde gidiyor.

AYRINTILAR BİRAZDAN

MBAYE DIAGNE KİMDİR?

1991'de Senegal'in başkenti Dakar'da dünyaya gelen Mbaye Diagne, futbola İtalya'da başladı. Şimdilerde Serie D'de mücadele veren AC Bra'da kendini gösteren Diagne, 2013'te 100 bin Euro karşılığında İtalyan devi Juventus'a transfer oldu.

Juventus'ta bulunduğu süre boyunca sırayla Ajaccio, Lierse, Al Shabab ve Westerlo'ya kiralanan Diagne, 2015'in yazında 1 milyon Euro karşılığında Juventus'tan ayrılıp Macar ekibi Ujpest'in yolunu tuttu. Ujpest'te bir buçuk sezon geçiren Senegalli golcü, 2016'nın Şubat ayında Çin ekibi Tianjin Teda'ya transfer oldu. Diagne, Çin macerasının ardından da 2018'in Ocak ayında Kasımpaşa'ya geldi.

Kariyerinin en iyi dönemlerini Kasımpaşa'da geçiren 26 yaşındaki Senegalli golcü, henüz milli takım forması giymedi. Süper Lig'de şu ana kadar toplam 34 maça çıkan Diagne, bu maçlarda 32 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.