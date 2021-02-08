Galatasaray efsanelerinden Ahmet Keskinkılıç hayatını kaybetti! | Ahmet Keskinkılıç kimdir?

Galatasaray'ın birçok önemli futbolcusunun yetişmesinde büyük katkılarda bulunan ve Türk futboluna kazandıran isimlerin başında gelen Ahmet Keskinkılıç, sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre hayatını kaybetti.

Galatasaray kulübünden yapılan açıklamada, "Futbol Akademimizin tarihinde iz bırakan, birçok önemli futbolcunun keşfedilmesini ve yetiştirilmesini sağlayan duayen teknik adam Ahmet Keskinkılıç'ın vefat haberini üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesi ve Türk futbol camiasına başsağlığı dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Galatasaray altyapısında yaklaşık 35 yıl görev yapan Keskinkılıç, birçok önemli futbolcunun yetişmesine katkıda bulundu.

AHMET KESKİNKILIÇ KİMDİR?

Ahmet Keskinkılıç bu basaha karşı Silivri Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Keskinkılıç 76 yaşındaydı. Deneyimli ismin ölümünün yaşlılığa bağlı nedenlerden olduğu belirtiliyor.

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Ahmet Keskinkılıç kimdir, kaç yaşındaydı ve neden öldü?