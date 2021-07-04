Galatasaray, Emre Akbaba'nın sözleşmesini uzattı 

Sarı kırmızılı ekip, orta sahada görev alan tecrübeli futbolcu ile yeni sözleşme imzaladığını açıkladı. Yapılan açıklamada Emre Akbaba'nın sözleşmesinin 2022-2023 sezon sonuna kadar uzatıldığı söylendi.

GS TV'ye konuşan Emre Akbaba sözleşmesinin uzatılması ile ilgili olarak "Kulübümle sözleşmemi uzattığım için çok mutluyum. Burada gerçekten büyük başarılar elde etmek istiyorum. Bundan önceki süreçte sakatlıklar oldu, sıkıntılar oldu ama umarım önümüzdeki iki yıl benim ve takım arkadaşlarım için çok güzel iki yıl olur ve şampiyonluklarla, kupalarla süslendiririz. Takım arkadaşlarımı ve onlarla çalışmayı özledim. Hocalarımızla birlikte güzel çalışmalar yapıp PSV maçına hazırlanmak istiyoruz." açıklamalarında bulundu.

Geçtiğimiz sezon Galatasaray ile 30 maça çıkan Emre Akbaba 5 gol, 3 asistlik performans sergiledi.