4 Temmuz 2021 Pazar Kanal D yayın akışı | Macera dolu yarışma programı Operasyon 41 ilk bölümüyle Kanal D'de4 Temmuz 2021 Pazar TV8 yayın akışı | Masterchef Türkiye yeni bölümüyle TV8'deGalatasaray, Emre Akbaba'nın sözleşmesini uzattı4 Temmuz 2021 Pazar Star TV yayın akışı | Sevilen dizi Menajerimi Ara yeni bölümüyle Star'daAlmanya'da 8 milyon euro’yla sırra kadem basan Yasemin Gündoğan her yerde aranıyor!4 Temmuz 2021 Pazar Show TV yayın akışı | Robin Hood Show TV'deResmi Gazete'de bugün hangi kararlar var? 4 Temmuz Pazar Resmi Gazete yayımlandı!4 Temmuz A101 aktüel ürünler kataloğu | A101'de Kurban Bayramına özel şok indirimler!4 Temmuz A101 aktüel ürünler kataloğu | A101 haftanın yıldızları belli oldu! Şok indirimler: Bu fırsatlar kaçmaz....Bucu Esmersoy'da cesur görüntüler! Duştan video paylaştı! Beğeni ve yorum yağdı! İşte o paylaşım...
İstanbul24 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. GALATASARAY
  4. Galatasaray, Emre Akbaba'nın sözleşmesini uzattı

Galatasaray, Emre Akbaba'nın sözleşmesini uzattı

Galatasaray, 2018-2019 sezonunda Aytemiz Alanyaspor'dan transfer ettiği Milli futbolcu Emre Akbaba ile 2 yıllık yeni sözleşme imzaladığını duyurdu. Yapılan açıklamada deneyimli futbolcunun sözleşmesinin 2022-2023 sezonunun sonuna kadar uzatıldığı bildirildi.

Galatasaray, Emre Akbaba'nın sözleşmesini uzattı

Sarı kırmızılı ekip, orta sahada görev alan tecrübeli futbolcu ile yeni sözleşme imzaladığını açıkladı. Yapılan açıklamada Emre Akbaba'nın sözleşmesinin 2022-2023 sezon sonuna kadar uzatıldığı söylendi.

GS TV'ye konuşan Emre Akbaba sözleşmesinin uzatılması ile ilgili olarak "Kulübümle sözleşmemi uzattığım için çok mutluyum. Burada gerçekten büyük başarılar elde etmek istiyorum. Bundan önceki süreçte sakatlıklar oldu, sıkıntılar oldu ama umarım önümüzdeki iki yıl benim ve takım arkadaşlarım için çok güzel iki yıl olur ve şampiyonluklarla, kupalarla süslendiririz. Takım arkadaşlarımı ve onlarla çalışmayı özledim. Hocalarımızla birlikte güzel çalışmalar yapıp PSV maçına hazırlanmak istiyoruz." açıklamalarında bulundu.

Geçtiğimiz sezon Galatasaray ile 30 maça çıkan Emre Akbaba 5 gol, 3 asistlik performans sergiledi.

Galatasaray, Emre Akbaba'nın sözleşmesini uzattı 

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT