Süper Lig'de geçtiğimiz sezon Nzonzi, Lemina ve Seri orta sahasıyla lige giriş yapan Galatasaray, bu 3 oyuncunun da kiralık olması nedeniyle büyük sorun yaşadı. İlk yarının sonunda gönderilen Nzonzi'nin ardından Galatasaray'da orta saha tandemi Lemina ve Seri üzerine kurulmuştu. Lemina'nın da sık sık sakatlanması üzerine Galatasaray'da orta saha bölgesi, dikiş tutturamamıştı. Sezon sonunun ardından takımdan ayrılan Lemina ve Seri'nin yerleri ise hala dolmadı.

Bu konuda çalışmalarını sürdüren Galatasaray yönetimi, lig başlamadan bir orta saha transferini açıklamak istiyor. Taraftarlarında yoğun isteği bulunan orta saha transferi için Etebo Karo ismi ortaya çıktı. Nijeryalı gazeteci Kelechi Nkoro, Galatasaray'ın yıldız oyuncu Etebo Karo ile anlaştığını duyurdu.

24 yaşındaki Nijeryalı orta saha Etebo Karo'nun da sosyal medya hesabından bu paylaşımı beğenmesi, transferin gerçekleşebileceğine bir işaret teşkil etti. Etebo Karo, aynı zamanda Galatasaray'ın resmi Instagram hesabını da takibe aldı.

William D'Avila'nın menajeri olduğu Karo, geçen sezon Stoke City, forması giymişti. Karo, Stoke City'de geçen sezon 26 maça çıkıp 1 gol atmıştı.

ETEBO KARO KİMDİR?

9 Kasım 1995 yılında Nijerya'da doğan Etebo Karo, Nijerya vatandaşı. 25 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu, 1.74 boyunda. Güncel piyasa değer, 4.00 mil. € olan Karo, son olarak Stoke City'de forma giydi.

Kariyerine 2016 yılında başlayan Nijeryalı oyuncu, ülkesinin takımlarından Warri Wolves FC kulübünde forma giymeye başladı. Ardından Portekiz 2. Lig'i takımlarından Feirense'ye transfer olan Karo, 2 yıl boyunca Portekiz Ligi'nde mücadele ettikten sonra İspanya'nın Las Palmas takımına kiralandı. 2018 yılının Temmuz ayında İngiltere'nin köklü ekiplerinden Stoke City'e transfer olan orta saha oyuncusu, Getafe'ye kiralandı ve Stoke City'e geri döndü.

Kariyerinde 129 maça çıkan Karo, 12 gol ve 7 asistle oynadı.

Etebo Karo kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Galatasaray'a mı transfer oldu?