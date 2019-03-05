Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş, PFDK'ya sevk edildi! Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği, Beşiktaş'ı İstikbal Mobilya Kayserispor karşılaşmasında yapılan 'Çirkin ve kötü tezahürat' sebebiyle, Fenerbahçe'yi 'Merdiven boşluklarının boş bırakılmaması' ve Galatasaray'ı da 'Saha olayları nedeniyle PFDK'ya sevk etti.

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