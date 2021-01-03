Galatasaray, Fraport-tav Antalyaspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu
2020-2021 Süper Lig 16. hafta maçında Galatasaray, Fraport-tav Antalyaspor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
2020-2021 Süper Lig 16. hafta maçında Galatasaray, Fraport-tav Antalyaspor ile karşılaştı. maç 0-0 sona erdi. Galatasaray ve Fraport-tav Antalyaspor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
Süper Lig'da 16. hafta maçında Galatasaray sahasında Fraport-tav Antalyaspor ile 02.01.2021 19:00'da karşılaştı. Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
Galatasaray, Fraport-tav Antalyaspor maçı kaç kaç bitti?
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Galatasaray, Fraport-tav Antalyaspor maç sonucu:
|Galatasaray
|Fraport-tav Antalyaspor
|0
|0
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Galatasaray, Fraport-tav Antalyaspor maç özeti detaylı
STADYUM BİLGİSİ
Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
02.01.2021 19:00
Galatasaray Fraport-tav Antalyaspor Maçının Hakemleri
Abdulkadir Bitigen(hakem), İbrahim Çağlar Uyarcan(1. Yardımcı Hakem), Volkan Ahmet Narinç(2. Yardımcı Hakem), Serkan Tokat(dördüncü Hakem), Atilla Karaoğlan(var), Serkan Ok(avar)
Galatasaray
Galatasaray İlk 11
34. Okan Kocuk, 10. Younes Belhanda, 14. Martın Lınnes, 15. Ryan Henk Donk, 17. Oğulcan Çağlayan, 19. Ömer Bayram, 27. Chrıstıan Nekadıo Luyındama, 36. Marcelo Josemır Saracchı Pıntos, 45. Marcos Do Nascımento Teıxeıra, 54. Emre Kılınç, 66. Arda Turan
Yedekler
99. Fatih Öztürk, 2. Şener Özbayraklı, 9. Radamel Falcao Garcıa Zarate, 18. Muhammed Kerem Aktürkoğlu, 20. Emre Akbaba, 23. Emre Taşdemir, 40. Emin Bayram, 63. Bartuğ Elmaz, 77. Jesse Tamunobaraboye Sekıdıka, 80. Ali Yavuz Kol
Teknik Sorumlu
Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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Fraport-tav Antalyaspor İlk 11
25. Ruud Jorge Boffın, 4. Edınaldo Gomes Pereıra, 8. Nuri Şahin, 11. Dever Akeem Orgıll, 13. Fedor Kudrıashov, 16. Alfredo Kulembe Rıbeıro, 23. Amılton Mınervıno Da Sılva, 41. Gökdeniz Bayrakdar, 77. Bünyamin Balcı, 88. Hakan Özmert, 89. Veysel Sarı
Yedekler
35. Ferhat Kaplan, 2. Ersan Adem Gülüm, 6. Eren Albayrak, 7. Doğukan Sinik, 10. Lukas Josef Podolskı, 15. Mevlüt Han Ekelik, 24. Serdar Poyraz, 28. Omar İmeri, 34. Adem Metin Türk, 53. Mert Yılmaz
Teknik Sorumlu
Kazım Ersun Yanal
Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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Süper Lig 16. hafta Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Alanyaspor
|16
|9
|3
|4
|27
|12
|30
|15
|2
|Galatasaray
|15
|9
|3
|3
|25
|10
|30
|15
|3
|Gaziantep FK
|15
|7
|7
|1
|28
|17
|28
|11
|4
|Beşiktaş
|14
|9
|1
|4
|29
|19
|28
|10
|5
|Hatayspor
|15
|8
|3
|4
|22
|17
|27
|5
|6
|Fenerbahçe
|14
|8
|2
|4
|27
|20
|26
|7
|7
|Fatih Karagümrük
|14
|5
|6
|3
|23
|17
|21
|6
|8
|Yeni Malatyaspor
|15
|5
|5
|5
|19
|20
|20
|-1
|9
|Trabzonspor
|15
|5
|5
|5
|16
|19
|20
|-3
|10
|Göztepe
|15
|4
|7
|4
|21
|18
|19
|3
|11
|Konyaspor
|15
|5
|4
|6
|19
|16
|19
|3
|12
|Çaykur Rizespor
|14
|5
|4
|5
|20
|22
|19
|-2
|13
|Kasımpaşa
|15
|5
|4
|6
|18
|23
|19
|-5
|14
|Sivasspor
|15
|4
|6
|5
|15
|18
|18
|-3
|15
|Antalyaspor
|16
|4
|6
|6
|15
|24
|18
|-9
|16
|Başakşehir FK
|15
|4
|4
|7
|21
|27
|16
|-6
|17
|MKE Ankaragücü
|15
|4
|3
|8
|19
|23
|15
|-4
|18
|Gençlerbirliği
|14
|4
|3
|7
|14
|23
|15
|-9
|19
|Denizlispor
|15
|3
|4
|8
|16
|26
|13
|-10
|20
|BB Erzurumspor
|16
|3
|4
|9
|16
|29
|13
|-13
|21
|Kayserispor
|14
|2
|4
|8
|9
|19
|10
|-10
Süper Lig 16. hafta Fikstür sonuçları
|02.01.2021
|MKE Ankaragücü
|3-1
|Yeni Malatyaspor
|02.01.2021
|Galatasaray
|0-0
|Antalyaspor
|02.01.2021
|BB Erzurumspor
|1-1
|Gaziantep FK
|02.01.2021
|Alanyaspor
|3-0
|Başakşehir FK
|02.01.2021
|Hatayspor
|2-1
|Konyaspor
|02.01.2021
|Sivasspor
|2-2
|Denizlispor
|03.01.2021
|Çaykur Rizespor
|Gençlerbirliği
|03.01.2021
|Fatih Karagümrük
|Trabzonspor
|03.01.2021
|Kayserispor
|Beşiktaş
|04.01.2021
|Kasımpaşa
|Fenerbahçe