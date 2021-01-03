Galatasaray, Fraport-tav Antalyaspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 Süper Lig 16. hafta maçında Galatasaray, Fraport-tav Antalyaspor ile karşılaştı. maç 0-0 sona erdi. Galatasaray ve Fraport-tav Antalyaspor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

Süper Lig'da 16. hafta maçında Galatasaray sahasında Fraport-tav Antalyaspor ile 02.01.2021 19:00'da karşılaştı. Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Galatasaray, Fraport-tav Antalyaspor maçı kaç kaç bitti? Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. maçın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Galatasaray, Fraport-tav Antalyaspor maç sonucu: Galatasaray Fraport-tav Antalyaspor 0 0 Galatasaray Fraport-tav Antalyaspor Maçının Özeti İçin Tıklayın Galatasaray, Fraport-tav Antalyaspor maç özeti detaylı

STADYUM BİLGİSİ

Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

02.01.2021 19:00

Galatasaray Fraport-tav Antalyaspor Maçının Hakemleri

Abdulkadir Bitigen(hakem), İbrahim Çağlar Uyarcan(1. Yardımcı Hakem), Volkan Ahmet Narinç(2. Yardımcı Hakem), Serkan Tokat(dördüncü Hakem), Atilla Karaoğlan(var), Serkan Ok(avar)

Galatasaray

Galatasaray İlk 11

34. Okan Kocuk, 10. Younes Belhanda, 14. Martın Lınnes, 15. Ryan Henk Donk, 17. Oğulcan Çağlayan, 19. Ömer Bayram, 27. Chrıstıan Nekadıo Luyındama, 36. Marcelo Josemır Saracchı Pıntos, 45. Marcos Do Nascımento Teıxeıra, 54. Emre Kılınç, 66. Arda Turan

Yedekler

99. Fatih Öztürk, 2. Şener Özbayraklı, 9. Radamel Falcao Garcıa Zarate, 18. Muhammed Kerem Aktürkoğlu, 20. Emre Akbaba, 23. Emre Taşdemir, 40. Emin Bayram, 63. Bartuğ Elmaz, 77. Jesse Tamunobaraboye Sekıdıka, 80. Ali Yavuz Kol

Teknik Sorumlu

Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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Fraport-tav Antalyaspor

Fraport-tav Antalyaspor İlk 11

25. Ruud Jorge Boffın, 4. Edınaldo Gomes Pereıra, 8. Nuri Şahin, 11. Dever Akeem Orgıll, 13. Fedor Kudrıashov, 16. Alfredo Kulembe Rıbeıro, 23. Amılton Mınervıno Da Sılva, 41. Gökdeniz Bayrakdar, 77. Bünyamin Balcı, 88. Hakan Özmert, 89. Veysel Sarı

Yedekler

35. Ferhat Kaplan, 2. Ersan Adem Gülüm, 6. Eren Albayrak, 7. Doğukan Sinik, 10. Lukas Josef Podolskı, 15. Mevlüt Han Ekelik, 24. Serdar Poyraz, 28. Omar İmeri, 34. Adem Metin Türk, 53. Mert Yılmaz

Teknik Sorumlu

Kazım Ersun Yanal

Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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Süper Lig 16. hafta Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Alanyaspor 16 9 3 4 27 12 30 15 2 Galatasaray 15 9 3 3 25 10 30 15 3 Gaziantep FK 15 7 7 1 28 17 28 11 4 Beşiktaş 14 9 1 4 29 19 28 10 5 Hatayspor 15 8 3 4 22 17 27 5 6 Fenerbahçe 14 8 2 4 27 20 26 7 7 Fatih Karagümrük 14 5 6 3 23 17 21 6 8 Yeni Malatyaspor 15 5 5 5 19 20 20 -1 9 Trabzonspor 15 5 5 5 16 19 20 -3 10 Göztepe 15 4 7 4 21 18 19 3 11 Konyaspor 15 5 4 6 19 16 19 3 12 Çaykur Rizespor 14 5 4 5 20 22 19 -2 13 Kasımpaşa 15 5 4 6 18 23 19 -5 14 Sivasspor 15 4 6 5 15 18 18 -3 15 Antalyaspor 16 4 6 6 15 24 18 -9 16 Başakşehir FK 15 4 4 7 21 27 16 -6 17 MKE Ankaragücü 15 4 3 8 19 23 15 -4 18 Gençlerbirliği 14 4 3 7 14 23 15 -9 19 Denizlispor 15 3 4 8 16 26 13 -10 20 BB Erzurumspor 16 3 4 9 16 29 13 -13 21 Kayserispor 14 2 4 8 9 19 10 -10

Süper Lig 16. hafta Fikstür sonuçları