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Galatasaray, Fraport-tav Antalyaspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 Süper Lig 16. hafta maçında Galatasaray, Fraport-tav Antalyaspor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

Galatasaray, Fraport-tav Antalyaspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 Süper Lig 16. hafta maçında Galatasaray, Fraport-tav Antalyaspor ile karşılaştı. maç 0-0 sona erdi. Galatasaray ve Fraport-tav Antalyaspor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

Süper Lig'da 16. hafta maçında Galatasaray sahasında Fraport-tav Antalyaspor ile 02.01.2021 19:00'da karşılaştı. Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Galatasaray, Fraport-tav Antalyaspor maçı kaç kaç bitti?

Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. maçın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz.

Galatasaray, Fraport-tav Antalyaspor maç sonucu:

GALATASARAY FRAPORT-TAV ANTALYASPOR
Galatasaray Fraport-tav Antalyaspor
0 0

Galatasaray Fraport-tav Antalyaspor Maçının Özeti İçin Tıklayın

Galatasaray, Fraport-tav Antalyaspor maç özeti detaylı

STADYUM BİLGİSİ

Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

02.01.2021 19:00

Galatasaray Fraport-tav Antalyaspor Maçının Hakemleri

Abdulkadir Bitigen(hakem), İbrahim Çağlar Uyarcan(1. Yardımcı Hakem), Volkan Ahmet Narinç(2. Yardımcı Hakem), Serkan Tokat(dördüncü Hakem), Atilla Karaoğlan(var), Serkan Ok(avar)

GALATASARAYGalatasaray

Galatasaray İlk 11

34. Okan Kocuk, 10. Younes Belhanda, 14. Martın Lınnes, 15. Ryan Henk Donk, 17. Oğulcan Çağlayan, 19. Ömer Bayram, 27. Chrıstıan Nekadıo Luyındama, 36. Marcelo Josemır Saracchı Pıntos, 45. Marcos Do Nascımento Teıxeıra, 54. Emre Kılınç, 66. Arda Turan

Yedekler

99. Fatih Öztürk, 2. Şener Özbayraklı, 9. Radamel Falcao Garcıa Zarate, 18. Muhammed Kerem Aktürkoğlu, 20. Emre Akbaba, 23. Emre Taşdemir, 40. Emin Bayram, 63. Bartuğ Elmaz, 77. Jesse Tamunobaraboye Sekıdıka, 80. Ali Yavuz Kol

Teknik Sorumlu

Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

{homeOut}

Oyuna Girenler

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FRAPORT-TAV ANTALYASPORFraport-tav Antalyaspor

Fraport-tav Antalyaspor İlk 11

25. Ruud Jorge Boffın, 4. Edınaldo Gomes Pereıra, 8. Nuri Şahin, 11. Dever Akeem Orgıll, 13. Fedor Kudrıashov, 16. Alfredo Kulembe Rıbeıro, 23. Amılton Mınervıno Da Sılva, 41. Gökdeniz Bayrakdar, 77. Bünyamin Balcı, 88. Hakan Özmert, 89. Veysel Sarı

Yedekler

35. Ferhat Kaplan, 2. Ersan Adem Gülüm, 6. Eren Albayrak, 7. Doğukan Sinik, 10. Lukas Josef Podolskı, 15. Mevlüt Han Ekelik, 24. Serdar Poyraz, 28. Omar İmeri, 34. Adem Metin Türk, 53. Mert Yılmaz

Teknik Sorumlu

Kazım Ersun Yanal

Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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Süper Lig 16. hafta Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Alanyaspor1693427123015
2Galatasaray1593325103015
3Gaziantep FK1577128172811
4Beşiktaş1491429192810
5Hatayspor158342217275
6Fenerbahçe148242720267
7Fatih Karagümrük145632317216
8Yeni Malatyaspor15555192020-1
9Trabzonspor15555161920-3
10Göztepe154742118193
11Konyaspor155461916193
12Çaykur Rizespor14545202219-2
13Kasımpaşa15546182319-5
14Sivasspor15465151818-3
15Antalyaspor16466152418-9
16Başakşehir FK15447212716-6
17MKE Ankaragücü15438192315-4
18Gençlerbirliği14437142315-9
19Denizlispor15348162613-10
20BB Erzurumspor16349162913-13
21Kayserispor1424891910-10

Süper Lig 16. hafta Fikstür sonuçları

02.01.2021MKE Ankaragücü3-1Yeni Malatyaspor
02.01.2021Galatasaray0-0Antalyaspor
02.01.2021BB Erzurumspor1-1Gaziantep FK
02.01.2021Alanyaspor3-0Başakşehir FK
02.01.2021Hatayspor2-1Konyaspor
02.01.2021Sivasspor2-2Denizlispor
03.01.2021Çaykur Rizespor Gençlerbirliği
03.01.2021Fatih Karagümrük Trabzonspor
03.01.2021Kayserispor Beşiktaş
04.01.2021Kasımpaşa Fenerbahçe
Onur Çelik
Spor Editörü


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