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  3. Galatasaray, Gaziantep FK maçının formalarını açık arttırmaya sundu

Galatasaray, Gaziantep FK maçının formalarını açık arttırmaya sundu

Galatasaray, Süper Lig'in ilk haftasında oynadıkları Gaziantep FK maçında futbolcuların giydiği formaları açık artırmaya çıkardı.

Galatasaray, Gaziantep FK maçının formalarını açık arttırmaya sundu

Galatasaray, Süper Lig'in ilk haftasında oynadıkları Gaziantep FK maçında futbolcuların giydiği formaları açık artırmaya çıkardı.

Süper Lig'in ilk haftasında Türk Telekom Stadyumu'nda Gaziantep FK ile karşılaşan Galatasaray, bu müsabakanın formalarını açık artırmaya çıkardı. Sarı-kırmızılıların sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Futbolcularımızın 2020-2021 sezonu açılış maçımızda Gaziantep FK karşısında giydikleri ve imzaladıkları formalardan birinin sahibi olmaya ne dersin?" denildi.

Açık artırmada şu anada kadar en çok ilgiyi Arda Turan ile Radamel Falcao'nın formaları görüyor.

Onur Çelik
Spor Editörü


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