Süper Lig'de her geçen hafta heyecan iyice yükseliyor. Bu kapsamda 7. hafta mücadelesinde ise Galatasaray ile Göztepe karşı karşıya gelecek. İki ekibin de kazanmak için sahaya çıkacağı bu heyecan dolu karşılaşmayı takip etmek ve izlemek isteyen taraftarlar ise internet arama motorlarında Galatasaray - Göztepe maçı canlı izle | Beinsports 1 canlı yayın izle linkini aratıyor. İşte maç ile ilgili detaylar..

GALATASARAY - GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray - Göztepe maçı 26 Eylül 2021 Pazar günü oynanacak. Karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Türk Telekom Stadı'nda oynanacak bu müsabakayı canlı olarak izlemek için

Galatasaray - Göztepe maçı canlı izle | Beinsports 1 canlı yayın izle linki

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GALATASARAY - GÖZTEPE MAÇI BEİNSPORTS 1 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Galatasaray - Göztepe maçı Beinsports 1 kanalından naklen yayınlanacak. Sporseverler bu karşılaşmayı şifreli olarak izleyebilecek. Müsabakayı Ali Şansalan yönetecek.

Beinsports 1'i canlı olarak izlemek için

Galatasaray - Göztepe maçı canlı izle linkine tıklayabilirsiniz.

Bein Sports 1, Digiturk 78, Kablo TV 233 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.