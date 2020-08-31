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Galatasaray, hazırlık maçında Ümraniyespor'u 2-0 mağlup etti

Süper Lig'in başlamasına kısa bir süre kala hazırlık maçlarına devam eden takımlar, yeni transferlerini ve taktik organizasyonlarını denemeye devam ediyor. Hazırlık maçları kapsamında, Galatasaray ve Ümraniyespor karşılaşacak. Galatasaray, karşılaşmayı 2-0 galip bitirdi.

Galatasaray, hazırlık maçında Ümraniyespor'u 2-0 mağlup etti

11 Eylül'de başlayacak olan Süper Lig'de henüz bir hazırlık maçına çıkan Galatasaray, ikinci hazırlık maçına hazırlanıyor. Geçtiğimiz günlerde Galatasaray, İstanbulspor ile oynanan hazırlık maçını 1-0 kazanmıştı. Fatih Terim yönetimindeki sarı-kırmızılılar, ayrıca bugün çekilecek Avrupa Ligi kuralarında ilk eleme rakibini öğrenecek. Taraftarın yoğun orta saha isteğine henüz cevap veremeyen Galatasaray, Ümraniyespor ile ikinci hazırlık maçını yapacak.

Sarı-kırmızılılar, Ümraniyespor maçının ardından Hatayspor ve Kasımpaşa ile hazırlık maçlarını oynayarak yeni sezon öncesi hazırlıklarını tamamlayacak. Peki, Galatasaray-Ümraniyespor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

Galatasaray Resmi Mobil Uygulaması nedir? Nasıl indirilir?Galatasaray Resmi Mobil Uygulaması nedir? Nasıl indirilir?

GALATASARAY-ÜMRANİYESPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? 

Galatasaray ve Ümraniyespor arasında oynanacak olan hazırlık maçı, 31 Ağustos saat 16.00'da başlayacak. Florya Metin Oktay tesislerinde oynanacak mücadele için tribünlere seyirci alınmayacak. 

GALATASARAY-ÜMRANİYESPOR HANGİ KANALDA?

Karşılaşmanın herhangi bir kanalda yayınlanması şu an için beklenmiyor. Ancak Galatasaray'ın Resmi Mobil Uygulamasında maçtan anlık görüntülerin gelmesi muhtemel.

İLK 11'LER

Galatasaray: Galatasaray-Ümraniyespor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Ümraniyespor: Orkun, Üzeyir, Ercan, Glumac, Gökhan, Fernandes, Batuhan, Okan, Gomis, Denizhan, Hüseyin

Yedekler: Enes, Y. Emre G., Cenk, Alim, Mustafa, Y. Emre M., Enes, Ali Han, Emirhan, Zivkovic

Galatasaray ve Ümraniyespor arasında Florya Metin Oktay Tesislerinde oynanan maç, Galatasaray'ın 2-0'lık üstünlüğü ile sonuçlandı. Galatasaray'ın gollerini Falcao ve Ömer Bayram kaydetti. 

Sarı-kırmızılıların yeni sezon öncesinde iki hazırlık maçı daha bulunuyor. Bunlar, Hatayspor ve Kasımpaşa maçları.

 

Onur Çelik
Spor Editörü


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