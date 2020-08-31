11 Eylül'de başlayacak olan Süper Lig'de henüz bir hazırlık maçına çıkan Galatasaray, ikinci hazırlık maçına hazırlanıyor. Geçtiğimiz günlerde Galatasaray, İstanbulspor ile oynanan hazırlık maçını 1-0 kazanmıştı. Fatih Terim yönetimindeki sarı-kırmızılılar, ayrıca bugün çekilecek Avrupa Ligi kuralarında ilk eleme rakibini öğrenecek. Taraftarın yoğun orta saha isteğine henüz cevap veremeyen Galatasaray, Ümraniyespor ile ikinci hazırlık maçını yapacak.

Sarı-kırmızılılar, Ümraniyespor maçının ardından Hatayspor ve Kasımpaşa ile hazırlık maçlarını oynayarak yeni sezon öncesi hazırlıklarını tamamlayacak. Peki, Galatasaray-Ümraniyespor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

Galatasaray Resmi Mobil Uygulaması nedir? Nasıl indirilir?

GALATASARAY-ÜMRANİYESPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA?

Galatasaray ve Ümraniyespor arasında oynanacak olan hazırlık maçı, 31 Ağustos saat 16.00'da başlayacak. Florya Metin Oktay tesislerinde oynanacak mücadele için tribünlere seyirci alınmayacak.

GALATASARAY-ÜMRANİYESPOR HANGİ KANALDA?

Karşılaşmanın herhangi bir kanalda yayınlanması şu an için beklenmiyor. Ancak Galatasaray'ın Resmi Mobil Uygulamasında maçtan anlık görüntülerin gelmesi muhtemel.

İLK 11'LER

Galatasaray:

Ümraniyespor: Orkun, Üzeyir, Ercan, Glumac, Gökhan, Fernandes, Batuhan, Okan, Gomis, Denizhan, Hüseyin

Yedekler: Enes, Y. Emre G., Cenk, Alim, Mustafa, Y. Emre M., Enes, Ali Han, Emirhan, Zivkovic

Galatasaray ve Ümraniyespor arasında Florya Metin Oktay Tesislerinde oynanan maç, Galatasaray'ın 2-0'lık üstünlüğü ile sonuçlandı. Galatasaray'ın gollerini Falcao ve Ömer Bayram kaydetti.

Sarı-kırmızılıların yeni sezon öncesinde iki hazırlık maçı daha bulunuyor. Bunlar, Hatayspor ve Kasımpaşa maçları.