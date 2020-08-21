Galatasaray, ilk kez Türkiye'de bir spor kulübü adına çıkarılan uygulamasını kullanıma sundu. Taraftarlara özel içerikler vaat eden bu uygulama, sarı-kırmızılı taraftarlar tarafından oldukça ilgiyle karşılandı.

Uygulamanın içinde futbolcuların özel görüntüleri, basınla paylaşılmayan antrenman görüntüleri gibi oldukça ilgi çekici içerikler bulunacak. Ayrıca uygulamaya üye olarak da Galatasaray'a destek olunabilecek. Peki, Galatasaray Resmi Mobil Uygulaması nedir? Nasıl indirilir? İşte detaylar...

GALATASARAY RESMİ MOBİL UYGULAMASI NEDİR?

Galatasaray'ın uygulamanın tanıtımı için hazırladığı yazıda uygulamaya dair pek çok şeyi anlayabiliyoruz. İşte o tanıtım yazısı:

"“İlk”lerin ve “en”lerin kulübü Galatasaray, tüm dünyaya yayılmış milyonlarca taraftarına çok daha yakın olabilmek için resmi mobil uygulamasını hayata geçirdi.

Futbol takımı başta olmak üzere tüm branşlardan perde arkası görüntüler, anlık bilgilendirmeler, röportajlar, anketler, yarışmalar, detaylı istatistikler ve canlı maç takipleri ile mobil uygulama üyeleri için günlük hayatlarında bağımlılık yaratacak bir deneyim hedefleniyor.

Kuruluşundan bu yana her alanda uluslararası rekabeti kendine hedef edinen Galatasaray Spor Kulübü, şimdi de resmi mobil uygulaması ile dijital platformda dünya devleriyle yarışacak.

Dünyanın en çok takip edilen ve etkileşim alan spor kulüpleri arasında yer alan Galatasaray, bu büyük potansiyelini mobil uygulama üzerinden yapacağı üyelik satışlarıyla gelire dönüştürmek ve taraftarlarını daha yakından tanımak yolunda da önemli bir adım atmış olacak.

Bu girişimin teknik altyapısı kulübe hiç bir yatırım ve operasyonel maliyet getirmeyecek şekilde Avrupa’nın önde gelen bir spor uygulamaları geliştiricisi tarafından, içerik yönetimi ise kulübün çeşitli mecraları için üretim yapan uzman bir içerik ajansı tarafından gerçekleştiriliyor.

Uygulamaya üye olan Galatasaray taraftarları, üyelere özel içerik sayesinde takımlarına her zamankinden daha yakın olacak. Her taraftarın hayal ettiği özel deneyimleri yaşama imkanı, sürpriz fırsatlar ve hediyeler de üyeleri bekleyen ayrıcalıklar arasında. Uygulama içinde kullanıcı dostu arayüzü ile yer alan GSSTORE da, üyelere yeni sezon ürünlerinde üyelik süreleri boyunca %10 indirim avantajı sunacak.

Böylelikle Galatasaray taraftarları, mobil uygulamayı indirip üye olarak kulüplerine destek olurken, bir yandan da takımlarına ait en özel anların bir parçası olacaklar."

GALATASARAY RESMİ MOBİL UYGULAMASI NASIL İNDİRİLİR?

İşte uygulamanın indirme IOS ve Android için indirme linkleri:

AppStore'dan indirmek için (IOS) TIKLAYIN

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