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Galatasaray, Henry Onyekuru transferini bitirdi

Galatasaray, 3. kez Henry Onyekuru'yu kadrosuna kattı. Sarı-kırmızılılar, Nijeryalı oyuncu ile görüşmelere başlandığını borsaya bildirdi.

Galatasaray, Henry Onyekuru transferini bitirdi

Galatasaray, Monaco'da forma giyen Nijeryalı futbolcu Onyekuru'nun geçici transferi için görüşmelere başladıklarını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Sarı-kırmızılıların Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, "Profesyonel futbolcu Henry Chukwuemeka Onyekuru'nun kulübümüze geçici transferi konusunda futbolcu ve kulübü AS Monaco Football Club SAM ile resmi görüşmelere başlanmıştır" denildi.

Onyekuru, Galatasaray'da daha önce iki dönemde forma giymişti. Gece saatlerinde İstanbul'a gelen Nijeryalı futbolcu, rutin sağlık kontrollerini geçirdikten sonra kendisini Galatasaray'a bağlayacak olan imzaları atacak. 

Henry Onyekuru, 2018-2019 ve 2019-2020 sezonlarında da Galatasaray'da kiralık olarak forma giymişti. Onyekuru, bu sezon Monaco ile 4 resmi maçta görev aldı ve 1 asist yaptı.

Genç futbolcu, tekrar Galatasaray’a geldiği için mutlu olduğunu söyledi.

Onur Çelik
Spor Editörü
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