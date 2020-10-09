Galatasaray, Süper Lig'de önümüzdeki hafta Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor. Sarı-kırmızılılar, Florya Metin Oktay Tesisleri’ndeki antrenmanı salonda gerçekleştirildi.

Galatasaray - Ümit Milli Takım maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Milli arayı iyi değerlendirmek isteyen Galatasaray, Türkiye Ümit Milli Takımı ile hazırlık maçı gerçekleştirecek. Mücadelenin canlı olarak yayınlanması beklenmiyor. Florya Metin Oktay Tesislerinde saat 17.00'de başlayacak olan karşılaşmanın skor takibi ve detaylarını haberimizden okuyabilirsiniz.

GALATASARAY 8 EKİM İDMAN RAPORU

Galatasaray Futbol Takımı, 2020-2021 Süper Lig Sezonu beşinci haftasında Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri’ndeki antrenman salonda gerçekleştirildi.

Antrenmana core hareketleriyle başlandı.

Daha sonra akselerasyon çalışmasıyla devam edildi.

Son bölümde ise üst gövde kuvvet çalışması yapıldı.

Emre Akbaba ve Marcelo Saracchi, takımla beraber salonda yapılan çalışmada yer aldı.

Taylan Antalyalı ve Oghenekaro Peter Etebo ise günü tedaviyle geçirdi.

Antrenmanda milli takım kamplarında bulunan dokuz oyuncumuz yer almadı.

Galatasaray Futbol Takımı, Alanyaspor maçı çalışmaları kapsamında Türkiye Ümit Milli Takımı ile yarın saat 17.00’de Florya Metin Oktay Tesisleri’nde bir hazırlık maçı yapacak.

TÜRKİYE ÜMİT MİLLİ TAKIMI KADROSU

Kaleci: Altay Bayındır ( Fenerbahçe), Ersin Destanoğlu ( Beşiktaş), İrfan Can Eğribayat (Göztepe).

Defans: Serkan Asan, Hüseyin Türkmen (Trabzonspor), Bünyamin Balcı (Fraport TAV Antalyaspor), Atakan Rıdvan Çankaya (MKE Ankaragücü), Ravil Tagir, Cemali Sertel (Medipol Başakşehir), Rıdvan Yılmaz, Erdoğan Kaya (Beşiktaş).

Orta saha: Erkan Süer (Galatasaray), Ali Kaan Güneren (Akhisarspor), Berat Ayberk Özdemir (Gençlerbirliği), Burak Kapacak (Bursaspor), Ahmet Canbaz (Trabzonspor), Görkem Sağlam (Willem II), Melih İbrahimoğlu (Rapid Wien), Erkan Eyibil (Go Ahead Eagles), Ömer Faruk Beyaz (Fenerbahçe), Oğulcan Ülgün (Altınordu).