Galatasaray Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü kim? Efe Güven kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Ne dedi?

Galatasaray, Kadınlar Euroleague'de Final Four'da diğer temsilcimiz Fenerbahçe'ye Öznur Kablo'ya yenildi ve final four'a kalamadı. Takımının Fenerbahçe'ye yenilmesinin ardından Başantrenör Efe Güven'in Fenerbahçe hakkında söylediği sözlerin kameraya yansımasının ardından bir anda tepkiler art arda geldi.

GALATASARAY KADIN BASKETBOL TAKIMI BAŞANTRENÖRÜ KİM? EFE GÜVEN KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? NERELİ?

Efe Güven, 31 Ocak 1985 İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Galatasaray'da ilk olarak 2006 yılında görev almaya başlayan Efe Güven, yıldız kız ve genç kız takımlarının asistan antrenörlüğünü yaptı. Daha sonra koçluk kariyerinde ilk olarak 2011 yılında yıldız takım antrenörlüğüne yükselen Efe Güven, 2014 yılında yıldız takımı ile Türkiye Şampiyonluğu yaşadı. 2015 yılında Ümit Milli Takım’da asistan antrenörlük görevine yapan Güven, 2016 yılında genç takımıyla Türkiye Şampiyonluğu yaşadı. Aynı yıl Galatasaray A Kadın Basketbol Takımının yardımcı koçluğuna getirildi.

Şu anda Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nda Baş antrenör olarak görev alıyor.

EFE GÜVEN NE DEDİ?

Efe Güven'in takımının Fenerbahçe'ye yenildiği maçın ardından" We will fuck them on the final okay, we will fuck them on the final" dediği iddia ediliyor. Türkçe karşılığı ise çevrildiği zaman, " Onları finalde becereceğiz, tamam, finalde becereceğiz" demektir.