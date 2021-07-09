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Galatasaray - Kasımpaşa hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi?

Yeni sezon hazırlıklarını Florya Metin Oktay tesislerinde sürdüren Galatasaray'da hazırlık sürecinde maçlar ile tempo tutulmak isteniyor. Şampiyonlar Ligi'nde PSV ile karşılaşacak Galatasaray, kendini hazırlık maçında test etmeyi planlıyor. Galatasaray - Kasımpaşa hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi?

Galatasaray - Kasımpaşa hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi?

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, PSV ile Şampiyonlar Ligi ön eleme maçına çıkacak. Sarı kırmızlı ekip bu maçtan önce hazırlık maçı ile tempo tutmayı planlıyor. Bu sezon çıktığı ilk hazırlık maçında Dinamo Bükreş ile karşılaşan ve sahadan 2-1'lik üstünlükle ayrılan Galatasaray'ın yeni hazırlık maçı merak ediliyor. Galatasaray - Kasımpaşa hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi? İşte cevaplar...

GALATASARAY - KASIMPAŞA HAZIRLIK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Sarı-kırmızılılar, Kasımpaşa ile İstanbul’da 10 Temmuz Cumartesi saat 19:00’da Necmi Kadıoğlu Stadyumu’nda, 13 Temmuz Salı saat 21:15’de ise Olympiakos’la Pire’de Karaiskaki Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek.

Galatasaray - Kasımpaşa hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi?

GALATASARAY - KASIMPAŞA HAZIRLIK MAÇI HANGİ KANALDA? ŞİFRELİ Mİ, ŞİFRESİZ Mİ?

Her iki maç da Spor Smart kanalından seyircilere aktarılacak. Bu kanal D Smart bünyesinde odluğu için şifresiz izlemek mümkün değil. D Smart üyeliğine sahip olmak gerekiyor.

Galatasaray - Kasımpaşa hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi?

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