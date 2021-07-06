Galatasaray Larsen'in peşini bırakmıyor! Oyuncu statta izlendi

Transfer çalışmalarına tüm hızıyla devam eden Galatasaray'ın sağ bek arayışı sürüyor. Devre arasında Newcastle'dan transfer edilen Yedlin'in performansını yeterli bulmayan yönetim o bölgeyi güçlendirmeyi planlıyor. Bu doğrultuda Jens Styger Larsen'le görüşen Galatasaray'ın oyuncuyu EURO 2020 turnuvasının çeyrek finalinde statta izlediği ortaya çıktı.

Oyuncunun da takımdan ayrılmak istediği ve Galatasaray'ın teklifine sıcak bakabileceği ifade ediliyor.

Larsen Udinese ile çıktığı 140 maçta 5 gol ve 8 asistli performans sergiledi.

DİĞER ADAY DAVİDE SANTON

Larsen'in olmama ihtimaline karşı B planını da hazırda tutmak isteyen Galatasaray'ın Davide Santon ile de ilgilendiği ortaya çıktı. Roma'dan ayrılma ihtimali olan oyuncu için sarı kırmızlı ekibin 3 yıllık sözleşme hazırladığı iddia edildi.

İtalyan sağ Roma formasıyla 53 maça çıktı ve 3 asist kaydetti.