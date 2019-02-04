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  3. Galatasaray Maicon Pereira Roque'yi kiraladığını KAP'a bildirdi

Galatasaray Maicon Pereira Roque'yi kiraladığını KAP'a bildirdi

Galatasaray, Maicon'u Al Nassr'a kiraladığını KAP'a bildirdi.

Galatasaray Maicon Pereira Roque'yi kiraladığını KAP'a bildirdi

Galatasaray, Maicon'u Al Nassr'a kiraladığını KAP'a bildirdi.

Kap'a yapılan açıklama şöyle:

"Galatasaray: Profesyonel futbolcumuz Maicon Pereira Roque'nin 2018-2019 ve 2019-2020 sezonları için net 1.700.000 Euro tutarında peşin bedel ile Al-Nassr Saudi kulübüne geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır."

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