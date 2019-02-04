Galatasaray Maicon Pereira Roque'yi kiraladığını KAP'a bildirdi

Galatasaray, Maicon'u Al Nassr'a kiraladığını KAP'a bildirdi.

Kap'a yapılan açıklama şöyle:

"Galatasaray: Profesyonel futbolcumuz Maicon Pereira Roque'nin 2018-2019 ve 2019-2020 sezonları için net 1.700.000 Euro tutarında peşin bedel ile Al-Nassr Saudi kulübüne geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır."