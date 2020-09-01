Galatasaray, Manchester United'ın yıldız oyuncusu Fred'in peşinde!

Süper Lig'de şu ana kadar transfer dönemini daha sessiz geçiren Galatasaray, orta saha transferi için kollarını sıvadı. Süper Lig'in başlamasına tam 10 gün kala transferde vitesi arttırmak isteyen Galatasaray, Manchester United'ın yıldız oyuncusu Fred'i kiralamak için teklif yapmaya hazırlanıyor.

Brezilya basınından Lance'in haberine göre, Fred'i 1 yıllığına kiralamak isteyen sarı-kırmızılılar, Premier Lig devi Manchester United'a teklifini yapacak. Ancak yıldız futbolcunun şu anda takımdan ayrılma ihtimalinin zor olduğu kaydedildi.

Manchester United'ın Teknik Direktörü Solsjkaer'in Fred'i takımdan göndermek istemediği ve kalması yönünde rapor verdiği belirtildi.

Fred geçtiğimiz sezon Manchester United formasıyla tüm kulvarlarda 48 maçta forma giyerken, 2 gol attı ve 4 asist yaptı.

"GALATASARAY'IN MENFAATLERİ İÇERİSİNDE HAREKET EDİYORUZ"

Galatasaray'ın Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, TRT Spor'a verdiği açıklamalarda, transferde kalınan sessiz döneme açıklık getirdi. Günay, "Biz gerçekten akıl, mantık ve Galatasaray'ın menfaatleri çerçevesinde hareket ediyoruz. Özellikle bu sene, kendi yazdığımız senaryoyu uygulamak zorundayız. Takımımızın teknik ihtiyacı neyse, kulübümüzün de mali imkanları doğrultusunda gerçekleşecek." dedi.